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中國警察網：涉毒藝人絕不能再成公眾人物 繼續享受鮮花掌聲

社會熱點 15:27 2021/10/21

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內地近期嚴打「劣跡藝人」，中國警察網微博今日刊文，點名曾涉毒的音樂人宋冬野，強調涉毒藝人絕對不能成為公眾人物、繼續享受鮮花與掌聲，是規則紅線。

因《董小姐》走紅的宋冬野，5年前因涉毒被捕，遭行政拘留10天。他早前發文表示，控訴自己演出因舉報而被取消，質疑「3年禁演期」已過為何還被禁演。他說，自己沒有再觸碰過一絲一毫的毒品，又稱吸食毒品者是受害者，殺人的是販毒者。

演出被取消 內地曾吸毒藝人宋冬野「為什麽剝奪我合法工作的權利」

宋冬野的文章引來內地網民和官媒抨擊。中國警察網今日刊文，指其「賣慘文」言辭中透露委屈，絲毫沒有反省的意思，令人憤慨。

指微博被禁言屬咎由自取

文章指出，中宣部近日印發通知，要求加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。批評宋冬野的「賣慘文」是對藝人吸毒行為的洗白，更是對法律的漠視，其被網友舉報、微博被禁言實屬咎由自取。

文章強調，吸毒非獲取靈感的「靈丹妙藥」，任何藉口都不能成為吸毒的理由。又指在毒品罪惡利益鏈上，吸毒者也是一環，若涉毒藝人通過一段時間的「沉寂」後再度復出，依舊活躍在公眾視線中，不僅讓犧牲緝毒警察的鮮血白流，也會對社會大眾尤其是青少年造成不良導向，勢必污染娛樂圈乃至全社會的風氣。

「涉毒藝人當然可以重新開始工作，但絕對不能成為公眾人物、繼續享受鮮花與掌聲，這是對涉毒藝人和劣跡藝人劃出的規則紅線。」文章指出，「涉毒藝人不得後出」是對相關法律法規的具體落實，也是行業監管的再度重申，只有讓劣跡藝人為自己違法行為付出慘痛代價，才能給其他公眾人物敲響警鐘，恪守法律底線、嚴守從業規則，從而淨化娛樂圈風氣，營造健康無「毒」文化環境，在全社會形成對毒品「零容忍」的輿論共識。

內地傳「KTV封殺藝人名單」　這些藝人上榜（組圖）

廣電總局：力挺愛國愛港藝人 嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡

責任編輯：林佩怡

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