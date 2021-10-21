年保供4萬噸 中石化與美企簽20年液化天然氣供應協議

美國能源部網站的一份文件顯示，中國國營石油公司中石化（Sinopec）上個月與美國Venture Global公司簽署了兩項20年的協議，每年一共提供4百萬噸液化天然氣。

路透社引述北京一名資深石油產業消息人士說，這將是最大一筆液化天然氣貿易協議。中國今年取代日本成為世界上最大的液化天然氣進口國，這次簽署的協議，也讓中國從美國進口的液化天然氣總量在去年310萬噸的基礎上增加一倍。

據美國之音報道，中國今年取代日本成為世界上最大的液化天然氣進口國，這次簽署的協議也讓中國從美國進口的液化天然氣總量在去年310萬噸的基礎上增加一倍。

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報道稱，Venture Global並與中石化的貿易公司聯合石化（Unipec）簽署了第三份協議，2023年3月1日開始從卡爾克蘇山口設施（Calcasieu Pass Facility）每年提供1百萬噸的液化天然氣，為時三年。Venture Global与中石化签署这些协议之前，中国私营的新奥天然气股份有限公司（ENN Natural Gas Co）宣布说，已经与美国液化天然气出口商钱尼尔能源公司（Cheniere Energy）签署了为期13年的供应协议。这是2018年以来美中两国签署的第一份主要协议。

路透日前報導，中國主要公司正與美國出口公司談判，在天然氣價格暴漲和能源短缺之際，爭取長期的液化天然氣供應。另一名北京產業主管說，這些協議可能會在下月舉行的上海國際進口博覽會上宣布。

責任編輯：袁瑋婧

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