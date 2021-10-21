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【中美角力】回應伯恩斯 京：充滿冷戰零和思維 與事實嚴重不符

國情動向 16:21 2021/10/21

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美國總統拜登提名為美國駐華大使的伯恩斯（Nicholas Burns），周三（20日）展露對華強硬姿態，形容中國是美國「最危險的競爭對手」。對此，中國外交部今日（21日）正告：其言論充滿冷戰零和思維，與事實嚴重不符。

伯恩斯在會議上批評中國連串作為，促中國停止在新疆、西藏、香港和台灣的不公正行為。

外交部發言人汪文斌表示，中國堅持走和平發展道路，中方反對以競爭定義中美關係，中美即便在經貿等務實領域競爭，也應該是你追我趕，共同提高的良性競爭。台灣、新疆、西藏、香港的事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。所謂新疆「種族滅絕」是少數西方反華學者和美國政客炮製出來的世紀謊言，其真實目的是打壓和遏制中國發展。

【中美角力】中國被指測試高超音速導彈擴軍事實力 拜登表擔憂

【中美角力】拜登提名駐華大使伯恩斯 稱中國為「最危險對手」

伯恩斯指出，美國國會及行政部門應繼續依照《台灣關係法》協助台灣維持足夠防衛能力，亦有權深化安全合作，擴大向台灣提供武器。

汪文斌強調，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方在「817公報」中就停止對台售武向中方作出過明確的承諾，應該言而有信。

對於新冠溯源問題，汪文斌回應表示，疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任的態度，向世界衛生組織和國際社會分享疫情的資訊。病毒溯源是科學問題，少數美國政客執迷於政治溯源，抹黑污名化中國的險惡用心路人皆知。

中方希望伯恩斯認清世界的發展大勢和國際社會的民心所向，客觀瞭解中國的實際情況。

責任編輯：李冰琪

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