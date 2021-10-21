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不良資產反彈壓力較大 中銀保監：風險或繼續暴露

經濟脈搏 17:50 2021/10/21

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中國銀保監會首席檢查官王朝弟今日（21日）表示，9月末銀行業境內不良貸款餘額3.6萬億元，不良貸款率1.87%。受疫情衝擊和延期還本付息政策到期影響，不良資產反彈壓力仍然較大，風險可能繼續暴露。

他在國新辦發布會上指出，目前銀行保險機構風險抵禦能力持續增強，風險整體可控。

他並披露，9月末，中國銀行機構撥備餘額7萬億元，撥備覆蓋率192.4%。商業銀行資本充足率14.8%，保險公司綜合償付能力充足率243.7%，核心償付能力充足率231%。

中國銀保監會首席檢查官王朝弟

副總理劉鶴昨日向2021金融街論壇年會書面致辭，提到要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

劉鶴：房地產風險總體可控 合理資金需求正得到滿足

房地產拖累 中國第四季經濟增速或破4 機構警示放鬆滯後風險

另外，中國銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞今日表示，銀保監會將繼續堅持「房住不炒」定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，持續落實好房地產長效機制，指導銀行保險機構準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產金融監管政策的連續性、穩定性，促進房地產市場平穩健康發展。維護住房消費者的合法權益。

對於恒大問題，劉忠瑞指這主要是個別現象，判斷其不會對行業或是對整個中資企業的信譽帶來大的影響。

責任編輯：林佩怡

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