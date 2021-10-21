中國新版新聞稿源名單出爐 外媒關注「財新網」未被列入

國家網信辦昨日（20日）發布最新版《互聯網新聞信息稿源單位名單》，互聯網新聞信息服務提供者轉載新聞信息時，須依據最新版名單，超範圍轉載將被處罰。新名單涵蓋1358個稿源單位，總量是2016年名單的近4倍，但曾列在2016年版名單的內地知名財經媒體「財新網」，今次未被列入新版名單，引發外媒關注。

彭博報道，財新曾報導過官員腐敗、污染問題和公眾對政府的憤怒等內容，如今被移出名單，意味其文章不能出現在新浪等互聯網平台上。報道認為，這將削弱這家中國最開放信息來源之一的影響力。財新未有回應。

另據美聯社報道，除了財新傳媒落榜，《經濟觀察報》也從今年的名單中刪除。

網信辦：剔除日常表現不佳單位

國家網信辦指出，新名單的特點之一是「剔除一批」，對2016版稿源單位名單中不再符合條件、日常表現不佳、缺乏影響力的單位，從名單中移除，切實維護名單的嚴肅性、公信力。

當局表示，將對稿源單位名單實行全程動態管理，「有進有出」。對符合要求的，及時增補納入；對違反法律法規、出現信息安全責任事故等問題的稿源單位，及時凍結、移除等，推動稿源單位強化責任意識、把關意識，提升內容質量和運行安全，確保網上始終正能量充沛、主旋律高昂。

責任編輯：林佩怡

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