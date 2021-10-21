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【雙11】預售首日 冠軍主播李佳琦賣出逾106億

社會熱點 20:12 2021/10/21

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淘寶「雙11」預購昨晚（20日）開始，在線人數屢破紀錄，不但服務器一度崩潰，網紅李佳琦的直播間更吸引2.5億人觀看，單日銷售額達106.53億元（人民幣，下同），成為直播「帶貨一哥」。

綜合內媒報道，今年淘寶「雙11」預購提前至20日晚8時開始，推出1400萬款商品集體打折，其中1000個品牌旗艦店的熱門商品將全部補貼到5折。

昨晚開始才10分鐘，由於瞬間在線人數眾多，許多消費者抱怨無法連線，「淘寶崩了」一度成為微博熱搜榜冠軍。經過緊急搶修後，淘寶官方微博發文說「原來不熬夜的你們這麼猛嗎」。

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李佳琦、薇婭總銷售額超過91%中國A股上市公司的年營業額

據淘寶主播銷售榜顯示，李佳琦昨天直播銷售額突破百億達到106.53億元，其次是薇婭直播銷售額為82.52億元；雪梨直播銷售額9.3億元排第3。

有內媒指出，李佳琦、薇婭昨天合計賣出189億元，超過91%中國A股上市公司的年營業額。東方財富Choice數據顯示，2020年，中國營收超過189億元的上市公司只有389家。

據淘寶直播數據，李佳琦與薇婭昨天的直播間觀看數加起來將近5億。李佳琦直播間播出12小時，薇婭直播間播出14小時。

責任編輯：李冰琪

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