歐洲議會通過涉台報告 京促停止挑釁

歐洲議會周四（21日）高票通過涉台報告，關注中國大陸持續對台進行軍事挑釁、施壓的行動，並呼籲歐盟與台灣建立更緊密關係。大陸全國人大外委會、外交部、駐歐盟使團、國台辦對歐洲議會的舉動表示堅決反對，批其違反「一個中國」原則，要求立即糾正錯誤，停止損害中國主權和領土完整的言行。

該報告指，台灣是歐盟重要的夥伴和民主盟友，雙邊投資協定是歐盟與台灣未來合作的核心內容，歐盟必須採取更多措施，解決與大陸的緊張關係，保護台灣的民主。歐洲議會呼籲在歐盟「一個中國」政策指導下，加強與台灣的關係。議員建議 歐盟把駐當地辦事處由「台北」更名為「台灣」，以提升其地位。

另外，英國國防大臣 華禮仕亦對兩岸局勢表示關注，他批評大陸正危害地區安全，呼籲兩岸以和平方式化解分歧。

京：舉動危險，損中歐互信

大陸全國人大外委會聲明指，大陸 向來反對與大陸建交的國家與台灣當局展開任何官方往來，歐洲議會作為歐盟重要機構，理應恪守 建交承諾。該報告是在涉台問題上做出的危險舉動，將嚴重損害中歐政治互信和相互交往基礎。 陸方強烈敦促歐洲議會認清台灣問題高度敏感性，立即糾正錯誤言行。

外交部發言人汪文賦指， 台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國」是國際社會普遍共識，也是雙方 關係的政治基礎。該報告嚴重違反國際關係基本準則，以及歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣。歐洲議會應立即停止損害中國主權和領土完整的言行，停止挑釁和對抗。

台灣的外交部則對歐洲議會表示感謝，稱其對台展示了前所未有的支持，並認為該報告將為雙方關係奠定新里程碑。

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