李雲迪在北京嫖妓被捕 綜藝節目出鏡全「打格仔」

北京朝陽區公安分局今日（21日）公告，39歲男子李X迪在當地嫖娼被捕，當事人已被行政拘留。雖未公開全名，媒體已一致指該男子是知名鋼琴家李雲迪。

公告指，近日接到群眾舉報稱「有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。」警方依法調查，拘捕29歲賣淫女子陳X卉及嫖娼男子李X迪，兩人經審查後對違法事實供認不諱。北京警方微博「平安北京」晚間貼出一張鋼琴琴鍵的照片，稱：「世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。」似乎坐實了媒體的說法。

李雲迪出事的消息最先在網絡傳出，事緣他參與拍攝的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，今日播出的新一集中，他出鏡的畫面不是遭到刪減，就是被打上格仔。由於內地官方近期嚴打及封殺劣跡藝人，有猜測指他可能是「涉黃」而被消失，更有傳他是遭日前落網的當紅歌手吳亦凡所供出。節目製作則稱只是疏忽。

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現年39歲的李雲迪，自7歲開始學鋼琴，2000年在「第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽」中獲得金獎，成為該比賽史上最年輕的獲獎者，因而斐聲國際，在國內外參與過多個大型演出，多次獲領導人接見，後來跨足教育界及娛樂圈發展。李雲迪形象正面，曾當選重慶市政協常委，去年還受央媒邀請改編愛國歌曲。

值得一提的是，李雲迪一直未婚，卻多次與台灣男星王力宏傳出緋聞，不少人甚至懷疑過他的性取向。謠言至今可謂不攻自破，還他一個清白。

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責任編輯：陳建錫