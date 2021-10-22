華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議

消息人士指，白宮期望在 11 月安排總統拜登與中國國家主席習近平舉行視像會議，但計劃仍在討論中。如果成功安排會議，本身已是一個重大成果，期望為美中之間的「長期戰略競爭」帶來穩定。

據路透社報道，消息人士指，由於中國的防疫限制以及習近平不願離境，華府以舉行視像會議為目標，爭取下月召開。拜登將利用本月出席20國集團峰會及聯合國氣候峰會的機會，就今次會面收集國際盟友意見，再確定會面的議程。

消息人士形容，如果成功安排兩人進行會議，本身已是一個重大成果，希望它能為華盛頓所說的長期戰略競爭帶來穩定。

美國國家安全顧問沙利文與中央外事辦主任楊潔篪本月初在瑞士舉行會談，華府官員透露，美中兩國原則上同意拜登和習近平在年底前舉行視像會議；白宮曾表示正研究會晤的形式和時間等細節。

報道還引述現任布魯金斯學會亞洲事務的前國務院高級官員蘇珊·桑頓表示，這次會議可以幫助修復溝通空白，並為仍處於「螺旋式下降」的關係奠定基礎。

她說，「 這並不是真正的結果，但它可以防止事情變得更糟。 」

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責任編輯：尹航

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