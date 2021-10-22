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【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可

國情動向 10:41 2021/10/22

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中美科技戰稍竭？盡管中國電訊設備巨頭華為、大型芯片（晶片）製造商中芯國際，被列入美國貿易實體清單，但路透社引述文件報道，兩間公司的供應商在去年11月至今年4月期間，獲得共逾千美元的美國產品和技術許可，向他們出售產品和技術。但據指，大多許可證不涉敏感物品出口。

報道指出，美國眾議院外交事務委員會周四（21日）投票，批准了共和黨委員麥考爾（Michael McCaul）提出公布許可數據的要求。有關數據在5月從商務部獲得。該委員會共和黨人在獲授權後，向路透提供了文件。

根據這些文件，美國政府批准了113項出口許可，總值610億美元，允許供應商向華為出貨；華府還批准188項對中芯國際出口的許可，價值近420億美元。
數據顯示，中芯國際供應商的許可證申請，有90%獲得批准，同期向華為發貨申請則有69%獲批。

美商務部：許可證約一半被使用

據報，大多許可證沒有授權出口敏感物品。在對華為的113項出口許可中，80項是針對非敏感物品，只是因為接受方被列入黑名單而需要許可證。對中芯國際188項出口許可中，121項針對非敏感物品。

【中美角力】美商務部長：必要時將對華為採取進一步行動

美商務部副部長提名人：華為預期仍列黑名單 將查榮耀

美國商務部聲明稱，任意發布許可證批准簡況，或令許可證發放過程政治化，並歪曲政府做出的國家安全決定。聲明又指，獲批的許可證申請不代表實際出口量，所有許可證中約有一半被使用。而涉及華為和中芯國際的許可證申請，是按前特朗普政府制定並由現任拜登政府維持的政策處理。

報道認為，美國批准許可的情況或惹對華鷹派人士不滿，後者一直阻止中企獲得美國先進技術。麥考爾表示，在如何向對手轉讓技術方面提高透明度和加強公眾監督，顯然符合國家利益。

中方多次敦促美方糾正錯誤，停止對中國企業的誣衊抹黑和無理打壓，公平、公正、非歧視地對待中國企業；將繼續堅定維護中企的合法權益。

美考慮對大疆安全審查 FCC：不需要無人機載版的華為

耗資19億美元 美國將啟動拆除華為中興等中企設備計劃 

責任編輯：林佩怡

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