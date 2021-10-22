李雲迪涉嫖妓被拘 官媒輪番發聲：鋼琴家淪為階下囚

知名鋼琴家李雲迪嫖娼被捕，已被行政拘留的消息公布後，各大官媒輪番發聲。中新網稱李雲迪從鋼琴家淪為階下囚；央視網指，李雲迪此事再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘。

央視網：明星們要潔身自好

中新網發表題為「從鋼琴家淪為階下囚」的評論稱，

李雲迪在微博介紹裡自稱「國際鋼琴家」，業精於勤荒於嬉，行成於思毀於隨，自詡藝術家，不僅要有精湛技藝以德服人，更應該嚴格規範自己的言行，而不是一邊上節目賺錢，一邊漠視並挑戰法律底線。琴鍵非黑即白 做人一定要分清黑白，這個絕對不可以錯！

央視網則指「李雲迪完全是自作孽」。評論說，

顏值不是違法的擋箭牌，才藝也不是胡來的護身符。「鋼琴王子」李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！

一個時期以來，某些明星大腕頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴。這些被捧上天的人生活在虛幻之中，已經找不到北了。但嚴酷的現實卻將這些人打回原形，有的被依法追究法律責任，有的則聲名狼藉，早已混不下去。就是在這樣激濁揚清的大背景下，這位堂堂的李雲迪居然飛蛾撲火，再次以身試法，給社會添了一把猛料，這不能不令人驚詫，也讓人感到痛心。

看到這樣的新聞，有時幾乎難以置信。明星大腕即便做不到德藝雙馨，也不該淪落至此、自取其辱啊！希望明星們潔身自好，類似李雲迪的猛料應該少一些了！