李雲迪涉嫖被拘 這些單位與他割席 中演協要求從業抵制

著名鋼琴家李雲迪涉嫖娼在北京被拘的消息傳出後，除了官媒連番批評、綜藝節目下架有關李雲迪的內容外，有音樂界單位也與李雲迪「割席」，中國演出行業協會亦要求會員單位對其從業抵制。

中國音樂家協會發布聲明，取消李雲迪會員資格。聲明指出，李雲迪嫖娼事件，產生了極其惡劣的社會影響。依據該協會章程第二十五條規定，經中國音樂家協會秘書長辦公會研究決定，取消李雲迪中國音樂家協會會員資格。

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另外，網傳照片顯示，四川音樂學院已經摘掉「李雲迪鋼琴工作室」的牌子。此前，李雲迪曾受聘擔任四川音樂學院鋼琴藝術研究院副院長、副教授。

中國演出行業協會發表聲明，指協會依規啟動行業道德自律評議程序，經綜合本會道德自律委員的評議意見，對演藝人員李雲迪做出如下評議：

遵紀守法是作為普通公民的基本素質。作為公眾人物，李雲迪的行為表現出其法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。因此，本會對演藝人員李云迪的違法行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。 在此鄭重提醒廣大演藝從業人員，務必加強自省自律，提高遵紀守法意識，自覺規範言行。以身試法，終將自食惡果。

據新京報，廣汽豐田官方今日表示，李雲迪並非廣汽豐田代言人，也不是全新第四代漢蘭達代言人；他僅作為漢蘭達發布會項目中的演出嘉賓，在8月份出席項目現場，目前雙方已無相關合作。

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責任編輯：林佩怡