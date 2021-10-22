李雲迪出演綜藝《披荊斬棘的哥哥》 前七期節目全部下架

據內地媒體新京報消息，李雲迪出演的近日大紅綜藝《披荊斬棘的哥哥》，在昨日（21日）晚前七期節目已全部下架，目前只能從第八期開始觀看。

昨日晚北京朝陽區公安發出一則涉嫌嫖娼被行拘的公告，被指涉案人為李雲迪。公告指，近日接到群眾舉報稱「有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。」警方依法調查，拘捕29歲賣淫女子陳X卉及嫖娼男子李X迪，兩人經審查後對違法事實供認不諱。

據《紅星新聞》報道﹐事件曝光後﹐李雲迪父親李川和經紀人的電話一直無人接聽。對於此事，李雲迪的前任經紀人也表示不太清楚。同時，《披荊斬棘的哥哥》出品單位芒果TV也沒有對此事作出任何回應。

▲ 芒果tv《披荊斬棘的哥哥》

李雲迪涉嫖被拘 這些單位與他割席 中演協要求從業抵制

李雲迪嫖妓被拘 官媒輪番發聲：鋼琴家淪為階下囚

出道以來曾上五次春晚

1982年出生於重慶的他，18歲時獲得第14屆肖邦國際鋼琴比賽冠軍，成為肖邦大賽歷史上最年輕的金獎獲得者和首次獲得第一名的中國人，從此正式開啟職業鋼琴家的藝術生涯。

出道以來，李雲迪參加了五次央視春晚，亦在海內外多次舉辦演奏會，2012年，還受聘四川音樂學院鋼琴研究院副院長和教授，種種光環之下，他被外界稱為「鋼琴王子」。

早年的李雲迪，曾對鋼琴表現出濃厚的熱愛，他接受采訪時強調，「沒有絕對的刻苦訓練成就不了大師」，並稱自己不願當所謂的偶像，「現代社會是一個偶像時代，所以我不可否認別人會因為『偶像』而關註我的作品，但其實在古典音樂的境界中，只存在大師，而不會有偶像的存在。」

責任編輯：李冰琪