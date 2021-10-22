拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）

美國總統拜登周四（21日）承諾，若中國大陸發起攻擊，美國將協防台灣。這被視為背離「戰略模糊」政策。白宮強調，美國對台政策沒有改變。

在北京，外交部發言人 汪文斌周五（22日）強調， 台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地 ， 任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。不要站在14億中國人民的對立面。

他並敦促美方遵守一個中國原則 和中美三個聯合公報的規定， 在台灣問題上謹言慎行，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號 ，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定

*16：34 新增更多外交部回應內容

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

【中美角力】拜登暗示會保護台灣 被指背離「戰略模糊」立場

回應若北京動武

拜登周四在CNN節目上，被問到如果中國大陸發動攻擊，美國會否保護台灣時，拜登回應說「是的，我們有承諾這樣做」。

白宮發言人澄清，對台政策沒有改變，拜登也沒有宣布任何政策。

發言人說，美國與台灣的防務關係以《台灣關係法》為指導，美國將堅守在該法案下的承諾，將繼續支持台灣自衛，將繼續反對任何單方面改變現狀的行為。

北京方面曾強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題；一個中國原則是中美關係的政治基礎，促美切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

強調不想和中國冷戰

另外，在軍事方面，拜登表示，中國、俄羅斯和世界其他國家都知道，美國擁有世界歷史上最強大的軍隊。「不用擔心別人會否變強，但要擔心的是，他們是否會從事某些活動，讓他們處於可能犯下嚴重錯誤的境地」。

拜登又強調，不想和中國冷戰，但希望中國明白，「我們不會退讓，也不會改變我們的任何觀點」。

【中美角力】樂玉成指美抱薪玩火 警告台灣只會淪為「廢牌」

【兩岸角力】駁蔡英文「互不隸屬」 陸國台辦斥販賣「兩國論」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁