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拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）

國情動向 16:34 2021/10/22

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美國總統拜登周四（21日）承諾，若中國大陸發起攻擊，美國將協防台灣。這被視為背離「戰略模糊」政策。白宮強調，美國對台政策沒有改變。

在北京，外交部發言人汪文斌周五（22日）強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。不要站在14億中國人民的對立面。

他並敦促美方遵守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，在台灣問題上謹言慎行，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定

*16：34 新增更多外交部回應內容

拜登稱曾與習近平談台灣問題 雙方同意遵守有關「協議」

【中美角力】拜登暗示會保護台灣 被指背離「戰略模糊」立場

回應若北京動武

拜登周四在CNN節目上，被問到如果中國大陸發動攻擊，美國會否保護台灣時，拜登回應說「是的，我們有承諾這樣做」。

白宮發言人澄清，對台政策沒有改變，拜登也沒有宣布任何政策。

發言人說，美國與台灣的防務關係以《台灣關係法》為指導，美國將堅守在該法案下的承諾，將繼續支持台灣自衛，將繼續反對任何單方面改變現狀的行為。

北京方面曾強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題；一個中國原則是中美關係的政治基礎，促美切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

強調不想和中國冷戰

另外，在軍事方面，拜登表示，中國、俄羅斯和世界其他國家都知道，美國擁有世界歷史上最強大的軍隊。「不用擔心別人會否變強，但要擔心的是，他們是否會從事某些活動，讓他們處於可能犯下嚴重錯誤的境地」。

拜登又強調，不想和中國冷戰，但希望中國明白，「我們不會退讓，也不會改變我們的任何觀點」。

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責任編輯：林佩怡

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