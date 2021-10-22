內地昨增35宗本土感染 北京今再多4宗新冠確診 均曾自駕遊

內地新冠肺炎疫情擴大，據國家衛健委通報，內地昨（21日）新增35宗本土感染個案。另外，北京市今日（22日）召開疫情防控新聞發布會。會上通報，北京今日新增4例京外關聯本地新冠肺炎確診病例。這些病例均有自駕前往內蒙古、寧夏、山西等地旅遊的行程。

內地昨新增43宗新冠確診個案，28宗為本土確診，為近1個月新高，內蒙古佔11宗，甘肅9宗，陝西和寧夏分別有3宗和2宗，北京、貴州和青海各有1宗。另外有7宗本土無症狀感染個案，分別來自雲南、河北和貴州。

北京市疫情記者會上宣佈，即日起將北京昌平區北七家鎮宏福苑社區定為中風險地區，該小區劃定為封控管理小區。同時，北京昌平區宣佈全區進入應急狀態。

▲ 甘肅蘭州工作人員為市民做核酸檢測21日

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北京市昌平區進入應急狀態

昌平區副區長佟立誌介紹，為嚴格社會面防控，全區立即進入應急狀態，通過敲門行動等方式，開展重點地區進返京人員大排查。在全區範圍內加強測溫、查證、驗碼、登記等管理措施，各醫療機構嚴格落實預檢分診、院感防控等措施，倡導不聚餐、不聚會、不聚集，加快推進新冠疫苗加強針接種。

責任編輯：李冰琪

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