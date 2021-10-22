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【緩解電荒】發改委召開專題會議 研究制止煤炭企業牟取暴利

國情動向 12:49 2021/10/22

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國家發改委今日上午召開專題會議，研究制止煤炭企業牟取暴利的政策措施。市場方面，國內大宗商品期貨繼續下挫，動力煤連續3天暴跌。

此前一天，國家發改委表示，近期煤炭價格快速上漲，不僅大幅推高下游行業生產成本，也對冬季電力等能源供應保障和群眾溫暖過冬產生不利影響。

調查企業成本利潤

為加強煤炭市場價格監管，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，發改委組織各地發改委、重點煤炭生產企業、貿易企業和用煤企業，開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生產企業成本情況、銷售價格，貿易企業煤炭購進和銷售價格，煤炭流通費用，用煤企業採購價格等相關情況。

今日上午，國家發改委再通報，發改委價格司當日召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。

會議強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法嚴厲處罰。

會議並明確，近期發展改革委價格司將派出多個調查組，赴煤炭主產省對煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況實地調查，為研究確定煤炭價格合理區間提供參考依據。

證監會限額、漲手續費應對動力煤價過快上漲 動力煤主力合約跌停

李克強：依法打擊煤炭市場炒作 防止大宗商品漲價向下游傳導

責任編輯：林佩怡

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