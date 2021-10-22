習近平訪山東勝利油田：能源的飯碗必須端在自己手裡（第二版）

國家主席習近平一連兩日到山東考察，他談到能源問題時指，要確保煤炭和電力供應穩定，保障經濟社會運行，落實好能耗雙控措施，嚴控「兩高」（污染物和二氧化碳排放重點行業）項目盲目上馬。他又強調，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裡。

（新增習近平今日行程及講話內容）

習近平今日（22日）在濟南主持座談會並發表講話，他指，要堅定走綠色低碳發展道路，從供需兩端入手，落實好能耗雙控措施，抓緊有序調整能源生產結構，淘汰碳排放量大的落後產能和工藝。要著力確保煤炭和電力供應穩定，保障好經濟社會運行。同時，要把握好全局和局部關係，增強一盤棋意識，在重大問題上以全局利益為重。要把握好當前和長遠的關係，放眼長遠認真研究，克服急功近利、急於求成的思想。各地要制定預案，確保群眾溫暖過冬。

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他昨日（21日）視察位於東營的勝利油田時指，石油能源建設對國家意義重大，中國作為製造業大國，要發展實體經濟，能源的飯碗必須端在自己手裏。他強調，解決油氣核心需求是重要任務，要加大勘探開發力度，提高自我保障能力，並集中資源攻克關鍵核心技術，提升能源供應質量、利用效率和減碳水平。

此外，習近平昨日亦到黃河三角洲農業高新技術產業示範區、墾利區董集鎮楊廟社區，了解黃河三角洲鹽鹼地綜合利用和現代農業發展、黃河灘區和原蓄滯洪區居民遷建等。他談到黃河灘區遷建工作，指這是一件了不起的事情，對於民眾安居樂業，鄉村振興持續推進，感到很欣慰。

責任編輯：林佩怡

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