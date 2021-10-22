李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果

知名鋼琴家李雲迪嫖娼被捕，已被行政拘留。除了中國治安管理處罰法所規定的拘留及罰款處罰之外，李雲迪形象崩塌，會帶來什麼經濟損失？

作為音樂IP和商業金礦 李雲迪形象崩塌

首先，李雲迪是一個高知名度的音樂IP。公開資料顯示，2000年，18歲的李雲迪受中國文化部選派參加第14屆蕭邦國際鋼琴比賽，並獲金獎，成為首位獲此殊榮的中國鋼琴家。

蕭邦國際鋼琴比賽是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，以嚴格著稱。在此之前，第十二、十三屆比賽都由於參賽者水平被評判為不夠優秀而讓金獎空缺。

之後，李雲迪成為首位與DG簽約的華人鋼琴家並發行首張古典音樂專輯《蕭邦精選》，還登上央視春晚。

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除了作為一個音樂IP，李雲迪還是商業金礦，商業變現的方式包括演出、和企業合作等。

2016年，李雲迪被「一下科技」（秒拍、小咖秀、一直播的母公司）聘請為「榮譽藝術顧問」。

2020年，李雲迪和音頻內容平台「喜馬拉雅」聯合出品了名為《李雲迪：鋼琴名曲賞析課丨古典音樂怎麼聽》的課程。

2021年5月，李雲迪還和「華為小公主」姚安娜一起，為長城汽車旗下的WEY摩卡站台。

隨著李雲迪涉嫖娼被拘的消息發酵，他過往的不當行為也被挖出。官媒也輪番上陣發聲。央視網評論稱，李雲迪此事「再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活！」

李雲迪的商業合作能否持續將成為未知數。廣汽豐田今日稍早前已澄清，李雲迪並非廣汽豐田代言人，也不是全新第四代漢蘭達代言人。他僅作為漢蘭達發布會項目中的演出嘉賓，在8月份出席項目現場，目前雙方已無相關合作。

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責任編輯：尹航

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