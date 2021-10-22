人民幣升穿6.4 外管局：市場推動 匯率不會持續升值或貶值

近期人民幣兌美元匯率升破6.4，刷新4個月高位。國家外匯管理局副局長王春英今日（22日）形容，這是市場力量推動的正常表現。她又指，匯率既不會持續升值，也不會持續貶值，將在合理均衡水平上保持基本穩定。

在國新辦記者會上，王春英指出，今年以來，人民幣匯率有升有貶、雙向波動，總體保持穩定。周二（19日）日前人民幣兌美元匯率升到6.4以內，是市場力量推動的正常表現。一方面，美元指數回落是主要的觸發因素，目前市場已逐步消化美聯儲縮表消息，加上其他主要發達經濟體加息預期升溫，美元匯率暫缺上漲動力。

另一方面，9月中國貨物貿易順差仍然較高，國慶假期後集中收結匯現像較明顯。而周三（20日）以來，人民幣匯率基本保持窄幅波動。

人民幣兌美元中間價今日報6.4032，較上日跌142點子，終止兩連升。在岸人民幣現報6.3944，上日收報6.3988。

人民幣一路上行升破6.4 分析指「無近憂有遠慮」

她稱，未來人民幣匯率仍將取決於國內外經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場變化等因素，匯率既不會持續升值，也不會持續貶值，將會繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。

若遇較大波動 會適時逆周期調節

據路透引述，王春英表示，如果外匯市場遇到較大的波動，會適時開展逆周期調節。她指出，中國抵禦外部衝擊的能力增強，人民幣匯率彈性增強有利於釋放來自升貶值的壓力。

而按國新辦的文字實錄，王春英稱，這一輪美聯儲貨幣政策調整不會改變中國國際收支基本平衡的格局，也不會改變人民幣匯率基本穩定的態勢。外管局將保持政策定力，推進外匯領域改革開放，繼續保持人民幣匯率彈性，不斷完善外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理框架，同時，適時開展逆周期調節，切實維護外匯市場穩定。

中美對抗氣氛緩和 渣打料第四季人幣匯率升至6.4

第四季會否降準？ 人行孫國峰：流動性供求基本平衡

路透社昨報道，近期人民幣迅速走強，但當局未流露出擔憂情緒，也未干預。瑞穗銀行駐香港的首席亞洲外匯策略師張建泰指，CFETS指數突破100應該會給中國的出口帶來壓力，但出口仍然格外強勁，這解釋了為什麼央行能容忍人民幣走強。另外，中美評估第一階段貿易協議之際，人民幣走弱可能會比較敏感。

華僑銀行大中華區研究主管謝棟銘則認為，人行現在非常自信和從容。「資本外流的風險很低，流動性相對容易控制」。而不斷增長的貿易順差、資本流入和銀行體系美元過剩，將可以讓人民幣保持堅挺。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁