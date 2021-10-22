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NBA球星發表涉藏爭議言論 內地停播塞爾特人賽事

國情動向 15:20 2021/10/22

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美國NBA球隊塞爾特人的中鋒簡達（Enes Kanter），昨日（21日）在社交媒體上發表批評西藏政策及人權的言論，引發爭論。內地即時停播塞爾特人隊的所有賽事；外交部則批評有關言論是在博關注，不值駁斥。有分析指，事件或重燃中國政府和NBA間的緊張關係，後者前年一度被內地停播，損失數億美元。

簡達分別在Twitter、Facebook上發佈影片，他在片中身穿引有達賴喇嘛的T-shirt，批評西藏人權狀況及中共領導人，又指西藏是屬於西藏人民。據報消息在內地傳開時，騰訊等媒體正直播塞爾特人對紐約人的賽事，且剛好打到最精彩的第2次加時，直播畫面被臨時切斷，多數球迷當時仍不知發生甚麼事。

在北京，外交部發言人汪文賦指，博眼球的謬論不值一駁，西藏和平解放70年以來，由貧窮到富裕，創造「一步跨千年」的奇蹟，這是任何不帶偏見的人士都有目共睹的。中方歡迎所有不帶偏見、秉持客觀立場的各國人士到西藏參觀訪問，同時絕不接受那些對西藏發展進步的攻擊抹黑。

簡達是歷來最高順位被選中的土耳其籍球員，也是土耳其國家隊歷來最年輕的成員，曾被形容是「土耳其的驕傲」。

土耳其籍的簡達以言論大膽著稱，他過去曾發表針對香港人權的批評，也公開抨擊過土耳其總統，導致他被吊銷護照兼踢出國家隊，以及遭到政府通緝。

NBA前年因時任火箭總管莫雷（Daryl Morey）的涉港言論，一度在內地「被消失」，但隨著雙方關係緩和，央視等去年宣佈復播。美媒《紐約時報》指，在中國，挑戰北京對西藏地區的控制，向來被視為禁忌。NBA花了兩年修補在中國的形象，也擁有數以百萬計的狂熱粉絲，但這事可能為它帶來新的麻煩。

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責任編輯：陳建錫

 

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