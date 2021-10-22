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否認外資撤離 商務部回應：總體看外資企業進多出少

社會熱點 15:09 2021/10/22

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近期不斷有傳外資將逐漸撤離中國。對此，商務部外資司司長宗長青今日（22日）指，外資企業每年有進有出，屬正常的市場行為。整體上看，外資企業進的多、出的少，增的多、減的少。

當日商務部舉行專題發布會，據央視新聞報道，商務部外資司司長宗長青回應表示，時而會有一些外資企業關停在華工廠，有的因產品在市場中不再具備競爭優勢；有的向國外轉移勞動密集型領域的投資、在中國企業增加技術密集型領域的投資，優化全球布局；還有個別因為成本等多方面原因離開。

但他強調從總體情況看，外資企業進的多、出的少，增的多、減的少。他亦引述數據指，今年前三季度，全國新設立外商投資企業3.6萬家，同比增長36.5%。商務部近期問卷調查顯示，3000多家重點外資企業中，99%的企業無項目減資或撤資計劃。

發改委：外資企業對在華投資有信心 對中國市場「不離不棄」

商務部籲中美為落實貿協創造氛圍 提取消加徵關稅符兩國利益

商務部縮減外商投資准入負面清單

此外，商務部發布「十四五」利用外資發展規劃，提及會縮減外商投資准入負面清單。

規劃指出，將會減少自貿試驗區、自由貿易港的外商投資准入負面清單特別管理措施，持續推進製造業、服務業及農業擴大開放，逐步放寬外商持股比例限制，在更多領域容許外資控股或獨資經營，提升負面清單透明度。

責任編輯：李冰琪

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