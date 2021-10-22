43國籲中國在新疆尊重人權 華駐聯合國大使：毫無根據的指責

在聯合國大會人權問題會議上，包括美國和法國等43個國家發表聯合聲明，呼籲中國在新疆尊重人權。法國駐聯合國大使德里維埃代表宣讀聲明，指新疆的人權狀況令人堪憂。中國駐聯合國大使張軍駁斥聲明是「謊言」和「「毫無根據的指責」，並批評美國和少數國家以人權為借口大搞政治操弄。

據法新社，法國駐聯合國大使尼古拉斯•德里維埃周四（21日）在聯合國人權問題視頻特別會議上宣讀了43國聯合聲明，指各國都關注有報告指，新疆出現針對維吾爾及其他少數民族的酷刑和非人道待遇，包括強迫絕育、性暴力以及強迫兒童分離等侵犯人權行為，聲明表示，「我們特別關切新疆維吾爾自治區情勢」，並引述「可靠」報告指出，當地「存在大規模『政治再教育」營的體系，逾百萬人遭任意拘留」，要求中國允許「獨立觀察員立即、有意義且不受限制地進入新疆，包括聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）及其公署。」

這43國為：阿爾巴尼亞、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、史瓦帝尼、芬蘭、德國、宏都拉斯、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、賴比瑞亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、摩納哥、蒙地內哥羅、諾魯、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛琉、波蘭、葡萄牙、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、土耳其、英國、美國及法國。

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2019年和2020年，英國和德國也以同樣方式公開做出類似聲明。2年前的聲明獲得23國支持，去年則獲得39國響應。外交官員說，今年新加入支持的國家有土耳其、史瓦帝尼王國、葡萄牙和捷克。

中國駐聯合國大使張軍反駁是毫無事實根據，指謊言欺騙不了世界。張軍批評美國和少數國家對中方進行無端指責，以人權為借口大搞政治操弄，挑起對抗，是破壞國際人權合作的麻煩製造者和最大障礙。張軍又指，古巴代表62個國家共同發言支持中國，強調新疆、香港和西藏事務是中國內政，任何國家都無權干涉，並支持中國在香港實施「一國兩制」。

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責任編輯：袁瑋婧

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