舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功

鋼琴家李雲迪涉嫖娼被拘，北京朝陽區警方通告指是接獲群眾舉報，這再次將「神通廣大」的「朝陽群眾」拉回公眾視線，網民戲稱他們是「世界第五大王牌情報組織」。「朝陽群眾」到底是誰？

每平方公里有300人屬於這組織

綜合內媒報道，早在1974年，「朝陽群眾」就曾配合公安機關在朝陽區太陽宮附近抓獲6名間諜。

自2013年以來，因涉黃涉毒遭朝陽群眾舉報後被警方查處的明星名人有近20人，包括柯震東、莫少聰、李雲迪。

北京市公安局朝陽分局宣傳部門相關負責人曾介紹，截至2017年底，朝陽區共有實名注冊的「朝陽群眾」達14萬余人。朝陽區面積470.8平方公里，平均下來，每平方公里的地面上就有近300人屬於這個神秘的「情報機構」。

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社區民警介紹：「很多人把自行車十塊錢二十塊錢就賣給收廢品的，他（指民眾）就會留意這可能是小偷，跟我來反映。抄水表的到人家裡覺得味道不對，可能是吸毒，也會跟我們反映。」

平均每月，「朝陽群眾」要向警方提供線索2萬餘條，集中反映涉及盜銷電動自行車、街頭詐騙、反恐、公共安全、涉毒類等線索。

在重點街區，「朝陽群眾」幾乎隨處可見，無處不在。他們可能是商場超市裡穿制服的保安，可能是晨練買菜時的路人。你覺得他們在聊八卦，其實都是在「交互偵察信息」。

網民們戲稱，「朝陽群眾」是與CIA中情局、KGB克格勃、MOSSAD摩薩德、MI6軍情六處並列的「世界第五大王牌情報組織」。

責任編輯：尹航

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