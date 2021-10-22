【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊

內地新冠肺炎疫情反彈，新一輪本土疫情據指已波及10個省區市。副總理孫春蘭表示，當前國內出現多點散發疫情，感染者大多有跨地區旅遊活動，加上冬季因素影響，發展趨勢具有不確定性，呼籲減少跨省旅遊等。

新華社報道，國務院聯防聯控機制今日在京召開電視電話會議，孫春蘭強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略不動搖，堅持現有的防控措施不放鬆，迅速採取果斷措施，盡快把疫情控制住。

新一輪疫情波及10省市 現有防控不放鬆

她指出，各地要落實「四早」要求、壓實「四方責任」，強化應急處置的區域聯動，共享流調信息，及時精準推送風險人員數據並協查管控到位，迅速切斷傳播途徑和鏈條。外防輸入絲毫不能放鬆，堅持「人」「物」同防，全面排查口岸貨物入關風險隱患，定點卸貨、定期抽檢、嚴密消毒，最大限度阻斷疫情經「物」傳播。

同時，要減少跨省旅遊等聚集性活動，景區景點實行預約、限流、錯峰，人員密集場所嚴格落實查驗健康碼等，加強監測預警，合理設置核酸檢測點並公開，及時反饋檢測結果。繼續推進疫苗接種，引導群眾少聚集、勤洗手、戴口罩，做好個人防護。

內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立

事實上，自駕遊群組傳播鏈範圍持續擴大，據不完全統計，本輪疫情已經波及陝西、寧夏、內蒙古、甘肅、湖南、貴州、北京、河北、湖北、青海等10省份。

據國家衛健委通報，昨日新增35宗本土感染個案，其中28宗為確診病例，7宗為無症狀感染。

另外，北京通報，今日新增4宗京外關聯本地確診病例，均曾自駕前往內蒙古、寧夏、山西等地旅遊。患者所在昌平區進入應急狀態，部分地方列為封控區域、管控區域。西城區一名居民為密切接觸者，居民所住樓宇實行臨時管控。

內地昨增35宗本土感染 北京今再多4宗新冠確診 均曾自駕遊

【內地疫情】北京再增確診病例 市疾控：近期非必要不出京

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁