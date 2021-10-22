【共同富裕】彭博：中國富豪從賺錢轉向保身家

在國家主席習近平提出推動「共同富裕」的背景下，彭博報道，中國富豪將重點從賺錢轉向保護身家。

報道引述上海睿威律師事務所為超級富豪提供諮詢的合夥人Echo Zhao稱，幾年前人們只關心如何投資，現在不再渴望冒險。

富豪開始轉為低調。理財經理們表示，第一步就是避免出風頭，尤其在社交媒體上。報道提到了美團創辦人王興早前經歷唐詩風波後，身家縮水25億美元。

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根據報道，一名香港財富顧問表示，神經緊繃的中國客戶越來越多脫離微博等社交媒體，拒絕媒體採訪，並通過公司慈善捐款，以保持低調。

報道又談及轉移資金，指在嚴格資本管制下，中國富豪一早找到把資產放在海外的辦法，但隨著新規出台及疫情爆發，有關操作越來越難。同時，虛擬貨幣交易過往是備受歡迎的轉移資金方式，如今虛擬貨幣相關業務在內地屬於非法金融活動。

據報道指出，在種種限制下，地下錢莊需求激增，成本相應上升。有私人銀行家表示，部分客戶抱怨抽取的佣金高達兩成，而一年前只是個位數。

此外，報道引述一名資深私人銀行家表示，目前中國不對遺產徵稅，但富豪擔心這只是時間問題。 這種擔憂引起人們對家族信託的興趣。而離岸信託一直受到相當穩定的關注。

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責任編輯：林佩怡

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