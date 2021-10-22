  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅與英外相通話 反對助澳洲建造核潛艇

國情動向 19:39 2021/10/22

分享：

國務委員兼外長王毅今日（22日）應邀與英國外相卓慧思通話，他指，中英應保持戰略溝通、管控分歧，中方對美英澳成立三方安全夥伴關係（AUKUS），並合作助澳洲建造核潛艇表示嚴重關切，勢必構成核擴散風險，並挑動大國對抗。中方敦促英方從維護核不擴散體係出發，慎重處理，三思而行。

王毅指，中英都是安理會常任理事國，兩國關係走向超越雙邊範疇，對地區和國際局勢均有重要影響。兩國經濟互補優勢明顯，合作潛力巨大，今年雙邊貿易額有望突破千億美元，在現代金融服務業、清潔能源、數字經濟等領域合作前景廣闊。兩國合作如能持續下去，必將為各自國家發展戰略提供有力支撐。

對於美英澳的核潛艇合作，王毅批評，這是擁核國家首次向無核國家轉讓核潛艇，提供高濃鈾，且不受國際監督核查，構成嚴重核擴散風險。在本地區打造新的軍事集團，亦將引發軍備競賽，挑動大國對抗，破壞地區和平與穩定。

卓慧思指，英中作為安理會常任理事國，保持定期溝通十分重要，兩國應加強高層交往和戰略溝通，加深相互了解，深化各領域務實合作，推動兩國關係向前發展。氣候變化是英中重要合作領域，願與中方加強合作，推動聯合國氣候變化框架締約方大會第26次會議取得成功。她又就AUKUS一事作出說明。

商務部籲中美為落實貿協創造氛圍 提取消加徵關稅符兩國利益

英美加日澳紐艦艇將在南海航行 制衡中國？

英艦罕見通過台海 解放軍東部戰區斥居心不良

責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 氣候暖化 經濟 軍備 軍事 潛艇 王毅 聯合國 澳洲

下一篇文章

拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）
拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）
華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議
華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
新加坡外交家：與美國鬥 中國要明白這一點
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧