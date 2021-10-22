王毅與英外相通話 反對助澳洲建造核潛艇

國務委員兼外長王毅今日（22日）應邀與英國外相卓慧思通話，他指，中英應保持戰略溝通、管控分歧，中方對美英澳成立三方安全夥伴關係（ AUKUS），並合作助澳洲建造核潛艇 表示嚴重關切，勢必構成核擴散風險，並挑動大國對抗。中方敦促英方從維護核不擴散體係出發，慎重處理，三思而行。

王毅指，中英都是安理會常任理事國，兩國關係走向超越雙邊範疇，對地區和國際局勢均有重要影響。兩國經濟互補優勢明顯，合作潛力巨大，今年雙邊貿易額有望突破千億美元，在現代金融服務業、清潔能源、數字經濟等領域合作前景廣闊。兩國 合作如能持續下去，必將為各自國家發展戰略提供有力支撐。

對於美英澳的核潛艇合作，王毅批評，這是擁 核國家首次向無核國家轉讓核潛艇，提供高濃鈾，且不受國際監督核查，構成嚴重核擴散風險。在本地區打造新的軍事集團，亦將引發軍備競賽，挑動大國對抗，破壞地區和平與穩定。

卓慧思指，英中作為安理會常任理事國，保持定期溝通十分重要，兩國應加強高層交往和戰略溝通，加深相互了解，深化各領域務實合作，推動兩國關係向前發展。 氣候變化是英中重要合作領域， 願與中方加強合作，推動聯合國氣候變化框架締約方大會第26次會議取得成功。她又就 AUKUS一事作出 說明。

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