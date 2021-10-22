【緩解電荒】發改委：工業領域重點企業不得隨意漲價 確保國內供應

內地早前多地限電拉閘。據「國家發展改革委」微信公眾號消息，發改委昨日召開座談會，研究工業領域合理用能和保供穩價工作。會議強調，做好保供穩價，在市場需求增長、能源供應偏緊的情況下，自覺承擔工業品保供穩價主體責任，組織好日常生產和銷售經營，不得隨意漲價，確保國內供應。

限電限產衝擊 中國9月工業增速降至3.1%為一年半低

【多地限電】關乎企業成本和居民物價 一文看懂內地電價改革

會議指出，今年9月份以來，國內電力、煤炭供需持續偏緊，全國一些地方采取有序用電，個別地方出現了「拉閘限電」現象，對工業生產乃至民生造成影響。按照黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委會同有關方面，統籌施策、多措並舉，堅持市場化法治化原則，不斷健全節約用能的激勵約束政策，從供需兩端出發，統籌有序推進碳達峰碳中和、保供穩價和能源安全工作，推動能源行業平穩健康發展，促進經濟平穩運行，維護社會大局總體平穩。

會議強調，能源安全保供事關發展大局，要準確把握當前能源供需形勢，做好工業領域合理有序用能管理。

一要堅持民生優先，進一步優化用能結構，堅決做到限電不拉閘、限電不限民用，必要時「壓非保民」。 二要做好保供穩價，工業領域重點企業不得隨意漲價，確保國內供應。 三要利用綠色電價引導節能降耗，充分發揮電價杠桿作用。 四要嚴格規範「兩高」項目建設運行，嚴肅查處違規審批和建設行為。 五要分類指導重點行業節能降碳技術改造。

參加此次會議的還有中國石化、國家能源集團、中國寶武鋼鐵、中鋁集團、中國建材集團、煙台萬華化學、浙江紅獅水泥等重點企業。

責任編輯：李冰琪