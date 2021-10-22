山西上演搶煤大戰 拉煤車排三天三夜

內地為緩解電荒，加大煤炭保供，作為煤炭大縣的山西省，保供工作也非常緊迫，儘管煤價不斷上漲，仍不斷上演搶煤大戰，給公司運煤的重型卡車大排長龍，拉煤至少要等24小時，最久要排3天3夜。

內媒紅星新聞引述山西一家煤炭運銷公司的老闆指，「前幾年煤價一周漲5元（人民幣，下同），就感覺波動挺大的。現在煤價有時候一天漲幾次，最多一次漲了300元，沒有漲幅低於50元的。」報道指，近期全國各地打來電話找煤，不管價格多高，有煤就要。該公司派出10多個採購員和1000多輛重卡到山西、陝西、內蒙古的多個煤礦排隊拉煤。

找煤並不容易，重卡一排隊就是24小時起，「最多的時候排3天3夜」。報道引述一個重卡司機稱：「搶煤就像打仗一樣，必須爭分奪秒。」運煤車太多了，堵車時常發生，高速公路上一輛接一輛的重卡排起成長龍,綿延將近七八公里。

今年以來，內地煤炭價格節節上漲，煤炭價格跟電力價格聯動，導致9月以來多地出現電荒。為緩解電力緊張，國家發改委採取多種措施保供穩價。9月29日，山西與國內14個省區市簽訂了四季度中長期煤炭保供合同，承擔3900萬噸的煤炭保供任務；10月19日下午，國家發展改革委發文稱，將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

【緩解電荒】發改委召開專題會議 研究制止煤炭企業牟取暴利

內地多地取暖用煤價格漲超兩倍 當地市民「50年沒見煤價超千元」

明年上半年煤炭價格有望回歸合理區間

當日起，陝西榆林推出限價措施，限制市場煤和保供長協的最高價格，山西、內蒙古部分煤礦也緊跟政策步伐。 19日後，山西長治西山煤礦高硫煤價下調100元/噸，太義掌煤礦高硫煤下調100元/噸，內蒙古鄂爾多斯部分煤礦坑口價下調100元/噸以上。 10月20日晚間，國家發改委再次連發三文，聲明部門赴河北省秦皇島市、唐山市督導煤炭保供穩價工作以及赴河南煤炭儲配交易中心鶴壁園區調研的情況。

紅星新聞引述山西金正能源科技有限公司首席專家曾浩稱，煤炭消費量快速增長的主要原因在於國內的用電需求旺盛，對火電依存度大幅提升，他預測明年，隨著國家增產保供措施陸續落實，並且在需求不會出現新爆發，新能源正常出力、水電無明顯負增長的前提下，在明年上半年煤炭價格有望回歸合理區間。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁