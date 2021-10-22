甘肅家長投訴學校收費在教室裝監控 回應：讓第三隻眼監督孩子

近日有甘肅天水網民在網上留言反映「學校向學生收取教室監控安裝費用」，天水市秦安縣教育局週四（21日）回復稱，「家委會」本著「加強對孩子的監管，規範孩子的行為」的目的，決定在個別班級安裝視頻監控，讓「第三隻眼睛」監督約束孩子。

據內地澎湃新聞，有網民在人民網向天水市秦安縣委書記留言稱，我是秦安五中學生家長，學校向學生收取安裝監控費用，另外教室佈置書櫃等同樣向學生收費，請問這是合理收費嗎？

天水市秦安縣教育局週四回復稱，收到反映的問題後，我單位高度重視，立即組織人員進行調查核實。經核查，由於大部分七年級新生未能養成良好的學習、生活和行為習慣，上課不認真聽講，注意力不集中，左顧右盼，交頭接耳；下課時推搡、打鬧，甚至打架，存在一定的安全隱患。教育局稱，上述個別班級安裝視頻監控和書櫃的相關事宜，是由「家委會」自行組織實施的，與學校無關。

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侵犯隱私？

近年來內地不少學校都在教室安裝了攝像頭，引起不少侵犯隱私的質疑。《廣州日報》早在2017年9月曾報導，有網民稱家長可通過教室裡的攝像頭看到孩子在班級裡的畫面，引發廣泛輿論關注，此舉是否侵犯學生的隱私權？孩子在學校和課堂上的表現，是否有必要處於家長的監管之下？記者就此開展網絡調查，逾六成受訪家長表示不贊同，認為「孩子也有隱私」；而有92.86%的學生都表示反感，希望家長能尊重他們的隱私權。不過，相比中小學，不少幼兒園家長，尤其是小班的家長，對視頻監控持歡迎態度。

廣東君信律師事務所律師當時對《廣州日報》分析稱，學校在教室內安裝攝像頭，這個行為本身是沒有侵犯學生隱私權的，因為這是學校在履行公共場所、教育機構的安全保障義務。但是如果把監控信息開放給家長，則有可能侵犯具體的某位學生的權益。

但近年外媒更擔憂視頻監控對教師的言論管控問題。

責任編輯：袁瑋婧

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