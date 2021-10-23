【內地疫情】新增38宗本土病例 進京限制再收緊（第二版）

▲ 內地疫情繼續多點散發。（資料圖片）

內地過去一日新增38宗本土病例，甘肅17宗、內蒙古11宗，北京則有6宗，是本波疫情爆發以來最多，北京已禁止中高風險及涉疫地區的民眾入京。

北京市政府今日（23日）召開新聞發布會，要求 有風險地區旅居史及與病例行程一致或健康碼異常的進返京民眾，要主動向社區（村）、單位、賓館酒店等報告行程，配合核酸檢測、健康監測等防控措施。各區將通過敲門行動等各種方式，展開重點地區進返京民眾大排查。

另外，北京昨日已下令收緊進京措施，中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的民眾進京，對有病例及感染者所在城市落實停航、停售、暫停進返京等防疫政策。嚴格進京管理聯防聯控協調機制成員單位加強協同，嚴格執行現有防疫政策規定，做好全鏈條防控。

會上強調，當前正值北京冬奧會國際測試賽，要嚴格按照要求做好疫情防控和賽事組織工作，為如期順利舉辦冬奧打好基礎。

甘肅省政府則指，蘭州、張掖和嘉峪關等發現確診病例的地區，均已經簇動緊急狀態，加強人車管控，暫時關閉所有旅遊景區景點、影劇院等場所，最大限度減少人員流動，其他市州也嚴格落實疫情防控措施，加大排查管控力度和疫情監測報告。

本波疫情所知最早的源頭是一個上海的旅遊群組，副總理孫春蘭昨日指，病例正現多點散發，趨勢具有不確定性，要減少跨省旅遊等聚集性活動。

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責任編輯：陳建錫