【內地疫情】新增38宗本土病例 進京限制再收緊（第二版）

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【新冠加強針】專家：打第3劑科興後 半年內效果顯著
內地過去一日新增38宗本土病例，甘肅17宗、內蒙古11宗，北京則有6宗，是本波疫情爆發以來最多，北京已禁止中高風險及涉疫地區的民眾入京。
北京市政府今日（23日）召開新聞發布會，要求有風險地區旅居史及與病例行程一致或健康碼異常的進返京民眾，要主動向社區（村）、單位、賓館酒店等報告行程，配合核酸檢測、健康監測等防控措施。各區將通過敲門行動等各種方式，展開重點地區進返京民眾大排查。
另外，北京昨日已下令收緊進京措施，中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的民眾進京，對有病例及感染者所在城市落實停航、停售、暫停進返京等防疫政策。嚴格進京管理聯防聯控協調機制成員單位加強協同，嚴格執行現有防疫政策規定，做好全鏈條防控。
會上強調，當前正值北京冬奧會國際測試賽，要嚴格按照要求做好疫情防控和賽事組織工作，為如期順利舉辦冬奧打好基礎。
甘肅省政府則指，蘭州、張掖和嘉峪關等發現確診病例的地區，均已經簇動緊急狀態，加強人車管控，暫時關閉所有旅遊景區景點、影劇院等場所，最大限度減少人員流動，其他市州也嚴格落實疫情防控措施，加大排查管控力度和疫情監測報告。
本波疫情所知最早的源頭是一個上海的旅遊群組，副總理孫春蘭昨日指，病例正現多點散發，趨勢具有不確定性，要減少跨省旅遊等聚集性活動。
責任編輯：陳建錫