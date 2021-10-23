白宮再重申對台政策不變 美專家：拜登說話有時不準確

美國總統拜登表示一旦大陸攻台，將協防台灣，引起北京強烈不滿。白宮、國務院周五（22日）再度澄清，這並非暗示美國改變對台政策，美國以《台灣關係法》為指引，協助其維持自我防衛。路透社引述多名美國專家指，拜登的言論相信只是口誤，他說華盛頓有保衛台灣的承諾，顯然與事實不符。

「總統沒有宣布我們的政策有任何改變，他也沒有做出改變政策的決定。我們的政策並未改變。」白宮發言人普薩基稱，美國依照《台灣關係法》，一項原則是協助台灣維持足夠的自我防衛能力。另一項原則是，對於任何以非和平方式決定台灣未來的行為，美國將視為對西太平洋和平與安全的威脅。

她也引述防長奧斯汀在布魯塞爾的回應，說沒有人期望看見兩岸爆發衝突，兩岸也沒有爆發衝突的理由。國務院隨後也作出類似表態。

中國駐美大使館則批評美國國務院東亞局官員，日前指中國「濫用」聯大決議將台灣排除在聯合國活動之外的有關言論，是罔顧事實、混淆視聽，本質是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則，是對中方嚴重的政治挑釁，也是對國際法和公認的國際關係準則的惡意歪曲。中方提出嚴正交涉。

美專家：拜登說話偶爾欠精確

美國長期在是否軍事介入台海的問題上維持「戰略模糊」。美國馬歇爾基金會台灣專家葛來儀指，拜登明顯是口誤，「有些人認為是在故意發出不明確的信號，但在我看來，這毫無意義。一個令人困惑的美國政策會削弱威懾力」。她又指，白宮國安會印太協調員坎貝爾已拒絕採取「戰略清晰」。

另一位台灣問題專家、前美國在台協會台北辦事處處長包道格指，拜登當日發言的重點，是推銷他的國內經濟議程，「盡管他在外交事務上享有盛名，但當他分心時，偶爾也會不那麼精確...白宮迅速發布『政策未有改變』的更正是正確的，因為目前政策正是如此。」

白宮當前正籌備中美領導人下月的綫上會議，消息人士指，美方希望能向世界展示，華盛頓能夠負責任地管理中美關係。

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責任編輯：陳建錫