  • 22°C
香港時間 : 20211023日 (六) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中氣候特使：控制升溫需百萬億美元 歐美應先按承諾出資

國情動向 11:54 2021/10/23

分享：

2021外灘金融峰會今日（23日）在上海舉行，中國氣候變化事務特使解振華指，需落實應對氣候變化的治理責任、資金支持，當前如要實現《巴黎協定》的全球溫升控制目標，需要近100萬億美元，歐美等發達國家首先要兌現每年1000億美元的出資承諾，向發展中國家提供資金、技術和能力建設支持。

解振華指，各方應堅持多邊主義，按照《巴黎協定》所確定的「將全球平均溫升保持在相對於工業化前水平2℃以內，並為全球平均溫升控制在1.5℃以內付出努力」的目標，根據共同但有區別的責任、考慮各自國情，盡快完成協定實施細則談判，以及如何在未來10年採取有力行動。

據聯合國機構測算，實現上述目標，全球需近100萬億美元。解振華指，發達國家要兌現出資承諾，並在其基礎上，積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的制度設計、政策體系和信息披露制度，引導社會投資流向低碳領域，「我們還要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度，促進技術創新和可持續發展。通過碳市場收益分成機制，為發展中國家適應氣候變化和開展能力建設提供穩定的資金來源。」

他強調，中國是一個發展中國家，面臨著發展不充分、不平衡的問題，實現碳達峰、碳中和需要付出巨大努力。中央已經成立了碳達峰、碳中和工作領導小組，正在制定碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，將陸續發布一個頂層設計文件、2030年前碳達峰行動方案以及重點行業重點領域政策措施。

中美對抗氣氛緩和 渣打料第四季人幣匯率升至6.4

緩解電荒 國家能源局：推動新能源發電項目「多發滿發」

習近平訪山東勝利油田：能源的飯碗必須端在自己手裡（第二版）

責任編輯：陳建錫

外交 氣候暖化 碳中和 節能減排 可持續發展 行業 可持續投資 綠色金融 聯合國 歐盟

下一篇文章

白宮再重申對台政策不變 美專家：拜登說話有時不準確
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平訪山東勝利油田：能源的飯碗必須端在自己手裡（第二版）
習近平訪山東勝利油田：能源的飯碗必須端在自己手裡（第二版）
華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議
華府據報商討安排拜登與習近平下月舉行視像會議
拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）
拜登承諾將協防台灣 京：不要站在14億中國人民的對立面（第三版）
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
荷里活式中國太空救援能力成真 神舟十四號最快8.5日發射救人
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可