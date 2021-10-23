中氣候特使：控制升溫需百萬億美元 歐美應先按承諾出資

2021外灘金融峰會今日（23日）在上海舉行，中國氣候變化事務特使解振華指，需落實應對氣候變化的治理責任、資金支持，當前如要實現《巴黎協定》的全球溫升控制目標，需要近100萬億美元，歐美等發達國家首先要兌現每年1000億美元的出資承諾，向發展中國家提供資金、技術和能力建設支持。

解振華指，各方應堅持多邊主義，按照《巴黎協定》所確定的「將全球平均溫升保持在相對於工業化前水平2℃以內，並為全球平均溫升控制在1.5℃以內付出努力」的目標，根據共同但有區別的責任、考慮各自國情，盡快完成協定實施細則談判，以及如何在未來10年採取有力行動。

據聯合國機構測算，實現上述目標，全球需近100萬億美元。解振華指，發達國家要兌現出資承諾，並在其基礎上，積極發展綠色金融，推動建立鼓勵綠色可持續投資的制度設計、政策體系和信息披露制度，引導社會投資流向低碳領域，「我們還要積極建立國家、區域和全球的碳市場、碳定價機制，降低減排成本，提高減排力度，促進技術創新和可持續發展。通過碳市場收益分成機制，為發展中國家適應氣候變化和開展能力建設提供穩定的資金來源。」

他強調，中國是一個發展中國家，面臨著發展不充分、不平衡的問題，實現碳達峰、碳中和需要付出巨大努力。中央已經成立了碳達峰、碳中和工作領導小組，正在制定碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，將陸續發布一個頂層設計文件、2030年前碳達峰行動方案以及重點行業重點領域政策措施。

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責任編輯：陳建錫