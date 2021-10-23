廣東前三季GDP按年增9.7% 進出口保持較快增長

廣東省統計局公布，今年前三季度GDP為8.8萬億元（人民幣，下同），按年增長9.7%，兩年平均增長5.1%， 經濟保持復甦，主要指標總體處於合理區間。

數據指，工業生產保持穩定， 規模以上工業增加值2.67萬億元，年增12.1%。 分門類看 ，採礦業增10.1%，製造業增11.5%長4.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增19.6%。 支柱行業較快增長，電氣機械和器材製造業、汽車製造業分別增20.5%、12.1%。 現代產業發展較快，新能源裝備、生物藥品製造、電子元件及電子專用材料製造分別增27.3%、43.1%、24.6%。戰略性新興產業產量增長良好，工業機械人增67.1%，新能源汽車增176.8%。

外貿持續較快增長， 進出口總額6.03萬億元，年增18.6%，持續今年以來兩位數增長走勢。其中，出口3.68萬億元，增19.3%；進口2.35萬億元，增17.5%。 當月進出口總量創歷史新高，全省進出口0.78萬億元，增12.1%。 其中，出口0.49萬億元，增20.6%；進口0.29萬億元，增0.2%。 市場銷售穩步恢復， 社會消費品零售總額3.26萬億元，年增13.6%， 全省限額以上單位22個主要零售商品類別中，17類零售額實現增長，11類增幅逾15%。

從產業結構看，第一產業增加值為3,425.59億元，年增8.2%；第二產業34,684.45億元，年增11.1%；第三產業49,899.82億元，年增8.8%。

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責任編輯：陳建錫