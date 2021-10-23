  • 22°C
香港時間 : 20211023日 (六) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東前三季GDP按年增9.7% 進出口保持較快增長

經濟脈搏 14:18 2021/10/23

分享：

廣東省統計局公布，今年前三季度GDP為8.8萬億元（人民幣，下同），按年增長9.7%，兩年平均增長5.1%，經濟保持復甦，主要指標總體處於合理區間。

數據指，工業生產保持穩定，規模以上工業增加值2.67萬億元，年增12.1%。分門類看，採礦業增10.1%，製造業增11.5%長4.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增19.6%。支柱行業較快增長，電氣機械和器材製造業、汽車製造業分別增20.5%、12.1%。現代產業發展較快，新能源裝備、生物藥品製造、電子元件及電子專用材料製造分別增27.3%、43.1%、24.6%。戰略性新興產業產量增長良好，工業機械人增67.1%，新能源汽車增176.8%。

外貿持續較快增長，進出口總額6.03萬億元，年增18.6%，持續今年以來兩位數增長走勢。其中，出口3.68萬億元，增19.3%；進口2.35萬億元，增17.5%。當月進出口總量創歷史新高，全省進出口0.78萬億元，增12.1%。其中，出口0.49萬億元，增20.6%；進口0.29萬億元，增0.2%。市場銷售穩步恢復，社會消費品零售總額3.26萬億元，年增13.6%，全省限額以上單位22個主要零售商品類別中，17類零售額實現增長，11類增幅逾15%。

從產業結構看，第一產業增加值為3,425.59億元，年增8.2%；第二產業34,684.45億元，年增11.1%；第三產業49,899.82億元，年增8.8%。

房地產拖累 中國第四季經濟增速或破4 機構警示放鬆滯後風險

易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%

廣東視察發電廠 李克強：將研究減稅讓企業撐住

責任編輯：陳建錫

新能源 經濟 商品 社會消費品零售總額 工業增加值 規模以上工業 GDP 銷售 進出口 零售

下一篇文章

【緩解電荒】發改委：工業領域重點企業不得隨意漲價 確保國內供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
【大灣區】深穗莞二手樓參考價先後落地 大灣區樓市勢降溫？
人民幣升穿6.4 外管局：市場推動 匯率不會持續升值或貶值
人民幣升穿6.4 外管局：市場推動 匯率不會持續升值或貶值
【緩解電荒】發改委：工業領域重點企業不得隨意漲價 確保國內供應
【緩解電荒】發改委：工業領域重點企業不得隨意漲價 確保國內供應
【共同富裕】彭博：中國富豪從賺錢轉向保身家
【共同富裕】彭博：中國富豪從賺錢轉向保身家
二手樓指導價落地 東莞業主呻樓價腰斬、老婆喊離婚（組圖）
二手樓指導價落地 東莞業主呻樓價腰斬、老婆喊離婚（組圖）
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位
【中國樓市】廣州樓盤迎減價潮 現「跳樓價」特惠單位