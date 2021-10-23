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「李雲迪畢竟不是吳亦凡」 胡錫進勸輿論別太過火

社會熱點 15:53 2021/10/23

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內地鋼琴家李雲迪嫖妓被捕，瞬間從「鋼琴王子」變成被全社會杯葛、圍剿的對象。官媒《環球時報》總編胡錫進今日（23日）為事件「滅火」，他指，李雲無疑犯了錯，賠上名利代價也是理所當然，但他畢竟不是吳亦凡，行為對社會的危害相對較輕，網絡輿論懲惡揚善，也要避免過猶不及。

胡錫進在微博發文指：「李雲迪嫖娼被抓，這是他自食其果。他是明星，其動向告知公眾順理成章；這麽大的一個瓜網上議論紛紛，口誅筆伐，互聯網的輿論生態如此；行業協會第一時間表態：鑒於李雲迪違法背德對其進行從業抵制，這是正確的反應……但是事情加在一起，老胡又覺得哪個地方有點不合適。」

李雲迪因嫖妓一事名利雙失。

胡錫進形容，李雲迪現在的情況就像被「掛著牌子在互聯網上遊街」，有些人批評他，對他「失足」表達可惜，還有很多人朝他吐唾沫，有些媒體話說得很重，上綱上線地仿佛他犯了重罪，相關的行業與他「劃清界線」也在第一時間趕到。與此同時，網上也有坪音反過來問：「這是不是有點過了？」

明星做錯了，就需承受人愈紅，跌得重愈的風險。但李雲迪畢竟不是吳亦凡，對社會危害較輕，應展現的是社會對他處理與法律和道德相適配的恰當感。胡錫進呼籲要避免過猶不及，社會需要方向明確、規則清楚，除了正確和正義，嚴肅和嚴厲，還要有善意和耐心，展現道義的豐富性。

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責任編輯：陳建錫

網絡熱話 媒體 微博 吳亦凡 李雲迪 環球時報

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