全國人大常委會授權國務院展開房地產税改革試點

全國人大常委會今日（23日）召開會議，通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。試點期限為5年，由 國務院確定 實施啟動時間、 制定試點具體辦法，而試點地區政府則負責制定具體實施細則 。

財政部、稅務總局負責人隨後表示，將依照全國人大常委會的授權，起草《房地產稅試點辦法（草案）》，按程序做好試點各項準備工作。

新華社報道會議通過的 試點 方案內容：

一、試點地區的房地產稅徵稅對象為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。非居住用房地產繼續按照《中華人民共和國房產稅暫行條例》、《中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例》執行。

二、國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。國務院及其有關部門、試點地區人民政府應當構建科學可行的徵收管理模式和程序。

三、國務院按照積極穩妥的原則，統籌考慮深化試點與統一立法、促進房地產市場平穩健康發展等情況確定試點地區，報全國人大會常委員會備案。