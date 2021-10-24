  • 26°C
香港時間 : 20211024日 (日) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地新一輪疫情波及11省 擴散風險加大 北京馬拉松推後舉行（第二版）

社會熱點 16:07 2021/10/24

分享：

內地新冠肺炎疫情反彈，昨日（23日）新增26宗本土確診病例、4宗本土無症狀感染。國家衛健委今日（24日）表示，本輪疫情由新的境外輸入源頭引起，屬Delta變種病毒，而自本月17日多地關聯聚集性疫情發生以來，累計報告133宗感染；一周內波及11省份，感染者大多曾旅遊，涉及13個旅行團或自駕遊，疫情擴散風險仍在加大。

內地收緊防疫措施，文旅部昨日緊急通知，要求嚴格控制旅遊團隊規模，即日起暫停經營旅遊專列業務。北京昨起暫停跨省旅遊，社區棋牌室等密閉場所暫停開放。另外，原定月底的北京馬拉松賽事推後舉行。甘肅則暫停全省旅遊，在蘭州遊客就地隔離觀察。

據國家衛健委通報，內地昨日新增43宗新冠肺炎確診病例，當中26宗屬本土病例，分別是內蒙古7宗、甘肅6宗、寧夏6宗、北京4宗、河北1宗、湖南1宗、陝西1宗。當日新增4宗本土無症狀感染，湖南、雲南各兩宗。

另外，四川自貢市今日通報，富順縣發現1宗省外關聯輸入本地無症狀感染者，

甘肅全省暫停旅遊活動 蘭州遊客就地隔離

此輪疫情傳染鏈已波及11省區市，陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川等11省區市已發現核酸陽性人員。

國家衛健委疾控局副局長吳良有今日表示，根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。而本起疫情的病毒為Delta變種病毒。

吳良有指出，本次疫情源頭尚在流調溯源，傳播鏈條總體較清晰，目前報告的133宗感染者中，106宗與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊。

截至昨日，甘肅本輪疫情已有41宗確診病例，新增的6名患者，有兩人是來自雲南的旅行團，另有兩人是導遊。

據了解，甘肅本輪疫情主要有3條旅行相關傳播鏈；而根據基因組序列分析，屬於Delta變種病毒。甘肅當局宣布，全省暫停旅遊活動，關閉省內所有旅遊景區、文化娛樂場所、旅遊演藝場所、影劇院、上網服務場所、公共文化服務場所；暫停舉辦各種文藝演出、展覽和聚集性群眾性文化活動。蘭州市今日表示，當地終止遊客一切旅行活動，就地隔離、觀察，集中核酸檢測。

北京棋牌室等密閉場所暫停開放

至於北京，昨日新增的4宗京外關聯本地確診病例，均居於昌平區，為確診病例的密切接觸者。

北京疫情防控工作領導小組昨舉行會議，指要充分認清疫情形勢的嚴峻性複雜性，把疫情防控作為當前首要任務。提示市民近期非必要不出京；暫停跨省旅遊，在途團隊加強防疫管理；減少大型會議、論壇等聚集性活動。社區棋牌室等密閉場所暫停開放。對隱瞞旅居史密切接觸史、出現癥狀不及時報告、防控措施不落實的加大曝光通報力度。

【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊

內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立

內地疫情反彈 烏鎮因防疫將西安遊客趕出酒店

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立
2021/10/20
內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立
【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊
2021/10/22
【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊

你可能感興趣

內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立
16:41 2021/10/20
內地自駕遊群組傳播鏈續蔓延 專家釋信心：中國免疫屏障已建立
【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊
17:22 2021/10/22
【內地疫情】孫春蘭：國內現多點散發疫情 籲減少跨省旅遊
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 甘肅 蘭州 旅行團 肺炎 北京 中國

下一篇文章

台灣宜蘭縣6.5級地震全台有感 台北捷運曾停駛 新北有吊臂折曲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

嫖妓在內地非犯罪 官媒這話卻預示李雲迪無得翻身？
嫖妓在內地非犯罪 官媒這話卻預示李雲迪無得翻身？
舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功
舉報李雲迪涉嫖 神通廣大的「朝陽群眾」再立功
【新冠加強針】專家：打第3劑科興後 半年內效果顯著
【新冠加強針】專家：打第3劑科興後 半年內效果顯著
李雲迪涉嫖妓被拘 官媒輪番發聲：鋼琴家淪為階下囚
李雲迪涉嫖妓被拘 官媒輪番發聲：鋼琴家淪為階下囚
「李雲迪畢竟不是吳亦凡」 胡錫進勸輿論別太過火
「李雲迪畢竟不是吳亦凡」 胡錫進勸輿論別太過火
李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果
李雲迪涉嫖被拘代價有多高？一文看懂形象崩塌後果