內地新一輪疫情波及11省 擴散風險加大 北京馬拉松推後舉行（第二版）

內地新冠肺炎疫情反彈，昨日（23日）新增26宗本土確診病例、4宗本土無症狀感染。國家衛健委今日（24日）表示，本輪疫情由新的境外輸入源頭引起，屬Delta變種病毒，而自本月17日多地關聯聚集性疫情發生以來，累計報告133宗感染；一周內波及11省份，感染者大多曾旅遊，涉及13個旅行團或自駕遊，疫情擴散風險仍在加大。

內地收緊防疫措施，文旅部昨日緊急通知，要求嚴格控制旅遊團隊規模，即日起暫停經營旅遊專列業務。北京昨起暫停跨省旅遊，社區棋牌室等密閉場所暫停開放。另外，原定月底的北京馬拉松賽事推後舉行。甘肅則暫停全省旅遊，在蘭州遊客就地隔離觀察。

據國家衛健委通報，內地昨日新增43宗新冠肺炎確診病例，當中26宗屬本土病例，分別是內蒙古7宗、甘肅6宗、寧夏6宗、北京4宗、河北1宗、湖南1宗、陝西1宗。當日新增4宗本土無症狀感染，湖南、雲南各兩宗。

另外，四川自貢市今日通報，富順縣發現1宗省外關聯輸入本地無症狀感染者，

甘肅全省暫停旅遊活動 蘭州遊客就地隔離

此輪疫情傳染鏈已波及11省區市，陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川等11省區市已發現核酸陽性人員。

國家衛健委疾控局副局長吳良有今日表示，根據現有流調和病毒測序結果，病例的病毒全基因組序列與國內此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外輸入源頭引起。而本起疫情的病毒為Delta變種病毒。

吳良有指出，本次疫情源頭尚在流調溯源，傳播鏈條總體較清晰，目前報告的133宗感染者中，106宗與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊。

截至昨日，甘肅本輪疫情已有41宗確診病例，新增的6名患者，有兩人是來自雲南的旅行團，另有兩人是導遊。

據了解，甘肅本輪疫情主要有3條旅行相關傳播鏈；而根據基因組序列分析，屬於Delta變種病毒。甘肅當局宣布，全省暫停旅遊活動，關閉省內所有旅遊景區、文化娛樂場所、旅遊演藝場所、影劇院、上網服務場所、公共文化服務場所；暫停舉辦各種文藝演出、展覽和聚集性群眾性文化活動。蘭州市今日表示，當地終止遊客一切旅行活動，就地隔離、觀察，集中核酸檢測。

北京棋牌室等密閉場所暫停開放

至於北京，昨日新增的4宗京外關聯本地確診病例，均居於昌平區，為確診病例的密切接觸者。

北京疫情防控工作領導小組昨舉行會議，指要充分認清疫情形勢的嚴峻性複雜性，把疫情防控作為當前首要任務。提示市民近期非必要不出京；暫停跨省旅遊，在途團隊加強防疫管理；減少大型會議、論壇等聚集性活動。社區棋牌室等密閉場所暫停開放。對隱瞞旅居史密切接觸史、出現癥狀不及時報告、防控措施不落實的加大曝光通報力度。

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責任編輯：林佩怡

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