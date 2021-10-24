中共政法隊伍整頓 官媒：肅清流毒是首要任務

中共第二批政法隊伍教育整頓今年8月中旬正式啟動，近期重要會議密集召開，中央政法委長安劍今日（24日）發佈文章指，會議透露這一批教育整頓的三個風向：更高、更緊、更實，強調堅決肅清流毒影響，

10月17日，全國教育整頓領導小組召開會議，會議聚焦「政治建設」，據報道，本次專題會議明確要求「要采取有力措施堅決肅清流毒影響，努力打造忠誠幹凈擔當的政法鐵軍。」

長安劍指，全國第二批政法隊伍教育整頓查糾整改環節已進入攻堅克難的關鍵時期，肅清流毒是首要的一項重要任務。重點部門、重點省市也分別召開了專題會議。據報道，孫力軍等人在會議上頻頻被點名。

其中，中國公安部於21日召開了直屬機關警示教育大會強調，「黨紀國法是一道任何人都不可觸碰的『底線』『紅線』『高壓線』，黨內決不允許腐敗分子有任何藏身之地。要深刻汲取孫力軍等人嚴重違紀違法問題的教訓，聚焦忠誠幹凈擔當，勇於自我革命，進一步強化政治建警、全面從嚴治警。」

此前4天，中國公安部在黨委（擴大）會議上強調，要將肅清孫力軍流毒影響作為黨史學習教育、隊伍教育整頓和中央巡視中長期整改的重中之重。「黨中央嚴肅查處孫力軍等人嚴重違紀違法問題，是開展政法隊伍教育整頓和深化反腐敗鬥爭的重大成果。」

公安部前副部長孫力軍遭雙開 涉私藏私放大量涉密材料

【孫力軍被查】國務院公布免去孫力軍公安部副部長職務

突出政治建設深入肅清流毒影響

報道指，突出政治建設，深入肅清流毒影響，正是全國第二批政法隊伍教育整頓深入推進的一個縮影。

長安劍總結三個關鍵詞，第一是標準「更高」，中央和省級政法機關作為政法領域的「權力中樞」，也是第二批教育整頓的對象，是全國政法系統教育整頓的重要組成部分，直接關系到教育整頓的成敗。對此，全國政法隊伍教育整頓領導小組在最開始就明確表態——高標準、嚴要求。

第二是「更緊」，壓實責任，周密部署，持續保持高壓震懾，強調「絕對不走過場，務求系統性解決問題的決心和力度」。

第三是「更實」，強調要把建章立製貫穿第二批教育整頓始終，與查糾整改有機融合、一體推進，深入剖析教育整頓中反映出來的普遍性問題，通過建章立製徹底堵塞漏洞，「整頓出一個絕對忠誠絕對純潔絕對可靠的政法鐵軍」。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁