北京野生動物園遊客跳車闖虎群挑釁 警方：已刑拘（有片）

北京野生動物園通報一起遊客非法闖入事件，一名遊客在自駕遊覽區內突然違規下車，跳入白虎展區，與展區內11隻白虎對峙，現場工作人員即時迅速施救，闖入者被當地警方送往醫院進行身體檢查後，目前正在接受調查。

據北京野生動物園通報，白虎展區位於自駕遊覽（區）內，23日下午，負責巡邏的工作人員發現有一名遊客，從自駕車輛上突然違規下車，不理睬工作人員的阻攔，加快腳步跑過防護坡後，便跳入展區隔離溝，還爬向展區內側，「與在展區內的11隻白虎發生對峙，不斷用語言、動作挑釁動物。」

這一幕被後方的遊客拍了下來，發布到社交平台後引發熱議，不少網友大呼危險，並質疑讓遊客遵守規矩怎麽這麽難？

北京野生動物園官方聲明指，據現場了解到的情況是：負責自駕遊覽區白虎展區安全巡視的工作人員在展區外巡邏時，發現有一名遊客從自駕車輛上突然違規下車，該遊客對工作人員的勸阻沒有任何理睬，反而加快腳步跑過防護坡後，跳入展區隔離溝。

工作人員見狀一邊喊話要求闖入者不要亂動，一邊向動物投餵食物，以分散其註意力，並迅速將突發情況向上級匯報。在施救過程中，該闖入者始終未聽從工作人員的施救口令，從隔離溝底爬向展區內側，與在展區內的11只白虎發生對峙，不斷用語言、動作挑釁動物。因為展區內有多重安全防護設施設備，其中一道隱蔽式裝置起到了關鍵的防護作用，使闖入者與動物之間始終沒有發生實質性接觸。北京野生動物園在突發情況發生後迅速啟動安全應急預案，先後采取食物引誘、投擲鞭炮等方式將動物從展區內驅離。隨後，工作人員進入展區將闖入者製服並帶離。

北京警方今日（24日）通報，大興警方23日接報警稱，有遊客在北京野生動物園內違反遊園規定，自行下車擅闖白虎展區，嚴重擾亂公共場所秩序。經警方依法調查取證，目前行為人江某（男，56歲）已被依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

​​​​責任編輯：袁瑋婧

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