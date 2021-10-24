房地產稅試點哪些城市大熱？如何徵收？ 市場這樣預測

內地房地產稅試點政策啟動，全國人大常委會昨日（23日）授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。有關決定未有透露試點城市、如何徵收等細節，外界估計，經濟較為發達、樓價上漲較快的城市，或有望成為試點城市，分析並料會有免徵範圍，或向低稅率傾斜，指市場大起大落非監管層樂見。

黨媒《求是》雜誌本月15日發布中共中央總書記、國家主席習近平的文章「紮實推動共同富裕」，當中提到「要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作」。一星期後，全國人大常委會昨日通過的決定，提到為積極穩妥推進房地產稅立法與改革，引導住房合理消費和土地資源節約集約利用，促進房地產市場平穩健康發展，授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點工作。

國務院制定房地產稅試點具體辦法，試點地區人民政府制定具體實施細則。授權的試點期限為五年。試點地區的房地產稅徵稅對象，為居住用和非居住用等各類房地產，不包括依法擁有的農村宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅人。

全國人大常委會授權國務院展開房地產稅改革試點

《華爾街日報》：中國推房地產稅遇阻力 試點城市縮減

發達、樓價上漲較快地區 或有望率先試點

對於徵收試點區域，路透引述市場人士分析，經濟較為發達、居民富裕的中東部發達地區，預計將先實施房地產稅，或包括北京、深圳、廣州、杭州，以及此前已試點的上海、重慶等地。

「經濟觀察網」分析，試點城市或基於幾方面的考慮。一是選擇部分經濟發達的地區，試點對總體經濟基本面影響不那麼大，尤其東部沿海城市；二是過去一段時間樓價上漲較快城市，而房地產稅一直被某些群體寄予降低房價的預期；三是土地出讓金收入比較高的城市，看看稅收和土地金之間的平衡效果；四是較好納稅基礎的城市，如上海、重慶已經試點過房產稅的城市。

【共同富裕】內地專家：深圳、海南、浙江可先行試點房產稅

內地官媒頭版評論：真正降低地方對房地產依賴

報道並稱，財政部等部門在北京召開房地產稅座談會，上海、重慶、深圳、杭州、蘇州、濟南共6個城市相關負責人均有參加。

早前華夏新供給經濟學研究院院長賈康建議，深圳、海南、浙江等地可先加入試點範圍進行動真格的改革，因為這3地是比較高級別的位於創新前沿的示範區。一般來說，三、四線城市不會進入第一批先行試點範圍。

值得注意，《華爾街日報》日前引述知情人士稱，由於擔心造成更廣泛影響，負責房產稅推廣工作的副總理韓正已建議習近平，暫時不要在太大範圍內徵收房地產稅。而開徵房地產稅的試點城市已從最初計劃的約30個，減為10個左右。被討論的城市包括上海、重慶、深圳和海南等。杭州料也加入試點，其位於的浙江省已被設為共同富裕示範區。

至於試點時間，路透報道，市場人士估計年內試點方案會出台，明年或會正式試點。

或按「廣開徵、低稅率、全覆蓋」原則

徵收稅率方面，青島大學經濟學院教授易憲容認為，房地產稅對市場影響的關鍵，要看房地產稅率。如果不想造成影響，就把稅率定得很低很低。

路透引述一名從事中國財稅政策研究的官員表示，在共同富裕大背景的調節針對富人及高收入房地產徵收的稅，應會遵從「廣開徵、低稅率、全覆蓋」的原則。

而徵收方式，有差別稅率和累進稅率等不同方式。發達經濟體房地產稅率最高在5%，但大部分集中1-3%，市場認為這次試點稅率或集中在1%以下。目前試點的上海房產稅實行0.4%-0.6%的差別化稅率，重慶成0.5%-1.2%。

另外，市場人士認為，國家或設免徵範圍，例如一個家庭僅有一套住房、人均居住面積在60平方米以下、房產價值在一定金額內等。

責任編輯：林佩怡

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