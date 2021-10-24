中央發布碳達峰碳中和工作意見：防過度反應 保安全降碳

中共中央、國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，於周日（24日）發布。意見提到要防範風險，處理好減污降碳和能源安全、產業鏈供應鏈安全、糧食安全、群眾正常生活的關係，有效應對綠色低碳轉型可能伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，確保安全降碳。

這份被指是雙碳目標的頂層文件指出，實現碳達峰、碳中和目標，要堅持「全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險」原則。

嚴控煤電、鋼鐵、石化等高碳項目投資

意見提出，要完善投資政策，嚴控煤電、鋼鐵、電解鋁、水泥、石化等高碳項目投資，加大對節能環保、新能源、低碳交通運輸裝備和組織方式、碳捕集利用與封存等項目的支持力度。

山西上演搶煤大戰 拉煤車排三天三夜

【緩解電荒】發改委召開專題會議 研究制止煤炭企業牟取暴利

同時，積極發展綠色金融。有序推進綠色低碳金融產品和服務開發，設立碳減排貨幣政策工具，將綠色信貸納入宏觀審慎評估框架，引導銀行等金融機構為綠色低碳項目提供長期限、低成本資金；支持符合條件的企業上市融資和再融資用於綠色低碳項目建設運營，擴大綠色債券規模；研究設立國家低碳轉型基金；鼓勵社會資本設立綠色低碳產業投資基金；建立健全綠色金融標準體系等。

到2060年 非化石能源消費佔8成以上

新華社報道，作為碳達峰碳中和「1+N」政策體系中的「1」，意見為碳達峰碳中和這項重大工作進行系統謀劃、總體部署。

主要目標方面，意見指出：

到2025年，單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重達到20%左右；森林覆蓋率達到24.1%，森林蓄積量達到180億立方米

到2030年，單位國內生產總值能耗大幅下降；單位國內生產總值二氧化碳排放，比2005年下降65%以上；非化石能源消費比重達到25%左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25%左右，森林蓄積量達到190億立方米，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降

到2060年，非化石能源消費比重達到80%以上，碳中和目標順利實現