發熱時邀人打牌 北京2確診被立案偵查 相似案件此前怎判？

北京市兩例確診者自內蒙古額濟納旗旅遊返京後出現發熱徵狀，邀請多人到居所打麻雀。目前一同打麻雀的8人中已有5人確診，上述兩例確診者被立案偵查。

北京市23日12時至24日15時新增6例京外關聯本地感染者。北京市公安局介紹，兩例確診者居於昌平區，10月16日，二人自內蒙古額濟納旗旅遊返京後，出現咽痛發熱症狀，仍外出就餐，邀請多人到居所打麻雀；10月19日其旅行地升級為中風險地區後，二人仍未向所在社區主動報告，未前往正規醫院進行核酸檢測和接受正規醫學治療，僅自行購買體溫計、藥物。

目前，一同打麻將的8人中已有5人確診。公安機關已對二人刑事立案偵查。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，本次疫情中的感染者以55歲及以上人群為主，均直接或間接與內蒙古旅遊相關，多數病例病毒載量高，呈現傳播速度快、波及範圍廣、涉及場所多樣的特點。

截至目前，昌平區經營性棋牌室已全部停止經營活動，防疫相關措施落實不到位的藥店關停28家。

據北京青年報旗下微信公眾號「政知道」發布，疫情暴發以來，因違反防疫規定被立案偵查甚至判刑的案例並不鮮見。根據《深圳僑報》報道，一對夫婦2020年1月自湖北天門返回深圳龍崗住所後，未主動向社區匯報曾前往湖北疫區，謊稱全家在疫情期間未離開深圳，也未按照相關規定進行嚴格居家隔離。二人之後確診。經龍崗區人民檢察院起訴，上述二人均被判拘四個月。

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責任編輯：尹航

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