中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險

內地樓市降溫之際，深圳新樓市場近期卻熱鬧起來，據《證券時報》，當地幾個新樓盤近期新增市場風險提示，呼籲買家入市要考慮風險，因素包括市場波動或政策變動，更有提示明言市場風險包括樓價漲跌。

報道指出，近日深圳有眾多新盤接連入市，當中不乏網紅新盤，但在強調控之下，深圳樓市已大幅降溫，開發商態度也似乎改變。

風險包括樓價升跌

報道舉例幾個新盤項目新增市場風險提示。其中，最近「日光」的豪宅項目深業中城在「購房風險提示」中提到，「商品房買賣作為一種市場行為，其不可避免會因市場波動或政策變動而產生市場風」，「在簽署《深圳市房地產買賣合同（一手房現售）》及其補充協議、附件之前，買賣雙方應當全面知悉並考慮商品房買賣可能產生的市場風險」。

而位於羅湖區的新盤翠園華府，其風險提示表述更為直白（上圖上），指「本項目自預售開盤至解除轉讓限制的期限歷經多年，房地產市場可能發生顯著變化」。

而璽玥華府項目明言（上圖下），在簽訂買賣合同等之前，「全面考慮購買本項目房地產可能存在和產生的風險（比如房價的漲和跌）」，強調慎重考慮後再交易。

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專家：警惕樓價轉為「過冷」風險

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，要明確認識到當前樓價的矛盾，警惕樓價從「過熱」轉為「過冷」的風險。

他認為，房地產市場已明顯進入降溫周期。各地要密切關注降溫周期中各類市場交易，注意風險的把控，防範各類價格過快下跌或市場恐慌情緒。

據國家統計局，9月深圳新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，升幅比8月回落0.8個百分點。二手住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅擴大0.1個百分點。值得一提，深圳今年2月推出二手樓參考價後，二手樓市場明顯回落。

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責任編輯：林佩怡

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