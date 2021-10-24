北京施壓取消德孔院讀書會？中駐德使館：堅決反對學術交流政治化

近期有德媒報道指，德國多所孔子學院原定舉辦《習近平 全球最有權力的人》新書活動，受到北京壓力而取消。中國駐德大使館昨日（23日）發佈聲明回應，孔子學院各項活動的策劃與開展始終建立在各合作方充分溝通的基礎上，堅決反對將學術和文化交流活動政治化。

今年7月1日，德國皮柏出版社（Piper Verlag）出版《習近平 全球最有權力的人》（Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt）一書，作者為德國「世界報」出版人奧斯特（ Stefan Aust）和「中國通」佳傑思（Adrian Geiges）。

「德國書業週刊」（Börsenblatt ）22日（周五）報道，德國皮柏出版社宣布，原定於27日在漢諾威萊布尼茨大學孔子學院，和杜伊斯堡─埃森大學孔子學院舉辦的《習近平 全球最有權力的人》一書討論活動，在北京的壓力下被迫取消。

據自由亞洲電台報道，兩所孔子學院的官方網站已經刪除早前發佈的活動介紹。弗萊堡、萊比錫、帕德博恩等幾所大學的孔子學院，也相繼取消了近期關於「習近平 全球最有權力的人」一書的討論活動。

報道還指，與漢諾威萊布尼茨大學合作孔子學院的上海同濟大學介入事件；而在杜伊斯堡，則由中國駐杜塞爾多夫總領事馮海陽親自出面阻止該活動。

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報道引用德國青年學者指，事件直接揭開德國孔子學院根本沒有獨立自主權，並受到北京控制的事實。

據中國駐德大使館官網，發言人就在德孔院取消有關活動表明立場稱，在德孔子學院是中德雙方共同設立的語言文化機構，旨在增進德國社會對中國語言文化的了解，加強中德教育文化交流合作，深化兩國民眾之間的相互理解與友誼。中方一貫支持雙方本著「相互尊重，友好協商，平等互利」的精神，將孔子學院建設成為全面客觀認知中國的平台，但「堅決反對將學術和文化交流活動政治化的做法」。

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責任編輯：袁瑋婧