美國海軍稱霸海洋 原來竟曲線助了中國？

美國港口大塞船，兩大貨運港洛杉磯、長灘港外擠滿數十艘巨型貨櫃輪，拋錨等候多日也未能泊岸卸貨，成為供應鏈斷裂下奇特風景。東半球這邊，美國和盟友軍艦在中國周圍通行無阻。美軍首夥加拿大護衛艦穿過台灣海峽；美英日航母與直升機母艦於菲律賓海同框；美軍核潛艇在南海更「得意忘形」撞板。貨輪大堵塞，軍艦大暴走，兩者有何微妙關聯？

美國智庫，布魯金斯學會國際秩序與戰略項目主任瓊斯（Bruce D. Jones）近期出版新書《To Rule the Waves: How Control of the World's Oceans Shapes the Fate of the Superpowers》（暫譯《駕馭波浪：掌控世界海洋如何塑造超級大國命運》）。

書中道出海洋是全球化無名功臣，也是中美等軍事強國一大對峙領域，他們如何處理海軍競爭，會決定本世紀下半葉歷史走向。

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瓊斯形容，說起「全球化」，我們往往想到飛機和高科技資訊流通，但實情是全球超過85%商貿，都是依靠貨櫃輪或散貨船的海上貿易，超過90%數據流通都經過海底光纜。

此書論述尤其凸出了集裝貨櫃箱的角色，稱之「現代世界一項無處不在的特色」。

就算沿亞馬遜河逆流而上1000多公里，遠在巴西馬瑙斯（Manaus），「在亞馬遜森林中央，一棟平凡的貨櫃箱就藏在大家眼皮底下，象徵著全球化的壓力。」

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瓊斯指出，貨櫃箱海運使製造商、零售商能夠建立複雜供應鏈；各地的投入經過海運結合為完成品，而這些供應鏈往往通過中國，將中國牢牢固定在國際商貿中心。

他說，全球海運創造了條件，滿足了中國對自然資源的巨大胃口，以及外銷價廉產品的需求。中國由此長成經濟巨人，並幫助了美國度過金融海嘯，協助了世界恢復過來。

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接著，此書點出一個美國今天面對中國時，似乎看不清的矛盾。

那就是，海洋很重要，美國於是致力建立和維持強大海軍，來鞏固自身海洋霸主地位；不過美國捍衛現有海洋秩序的同時，實際上等於在保護中國崛起所依賴的對外貿易航線，幫了中國。

換句話說，儘管美國海軍大型艦艇數量、噸位無人能及，戰後多年來讓美國牢牢支配世界海洋，但這並未能阻止中國以海洋貿易累積財富，數十年間由窮國一躍為世界第二經濟體，並有超越美國之勢，令美國一哥地位受到挑戰。

瓊斯直言：「全球化一直對美國經濟非常好，但於政治而言卻對美國頗壞。」

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從歷史上看，美國向來很擅於遏制對手，然而每次卻會為自己製造新的、更大的麻煩。

地緣政治策略出版兼顧問商Stratfor創辦人弗里德曼（George Friedman）曾分析形容，美國立國以來都以擴張手段處理恐懼，雖很有效，但性質上是自相矛盾的。

美國獨立初時，13州在東岸成一字長蛇，在當年稱霸世界的英國海軍面前十分脆弱。美國因此發起西進運動，並由法國購得密西西比河以西、洛基山脈以東的大平原，獲得了戰略縱深與糧倉，並控制了新奧爾良這重要貿易港口。

但美國無法放心，因新奧爾良太過接近當時的北美強權墨西哥。美國於是......

（節錄）

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