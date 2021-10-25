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新華社十問中國經濟 指「穩住並擴內需更為關鍵」

經濟脈搏 10:34 2021/10/25

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新華社文章指出，中國面對經濟下行挑戰，保持戰略定力，不搞「大水漫灌」，堅定走高質量發展之路，「穩」的特征依然鮮明。考慮到當前外部環境多變，以及未來一段時間出口增速可能的回落，穩住並擴大內需更為關鍵。在房地產方面，文章提到，整個市場健康發展的整體態勢不會改變。

未來出口增速或回落 穩內需更為關鍵

新華社周日晚間發表題為「十問中國經濟」的文章，引述權威部門和權威人士稱，相比今年前三季度中國經濟按年增長9.8%、兩年平均增長5.2%，第三季度按年增速回落至4.9%.三季度增速放緩受到疫情汛情、基數效應等原因影響。作為具有強勁韌性的超大型經濟體，中國完全有能力也有條件實現今年經濟社會發展目標，經濟長期向好的大勢不會改變。

中國樓市降溫 深圳新樓盤紛警示：買樓要考慮清楚市場風險

中央發布碳達峰碳中和工作意見：防過度反應 保安全降碳

文章提到，前三季度，社會消費品零售總額和固定資產投資按年增速均較上半年有所放緩。疫情反覆對服務消費、接觸性消費造成持續負面影響；受原材料成本上漲幅度較大及疫情和汛情影響，投資增速放緩。考慮到當前外部環境多變，以及未來一段時間出口增速可能的回落，穩住並擴大內需更為關鍵。

鑒於去年基數因素，今年消費增速總體將呈「前高後低」格局，10月份乃至整個四季度消費仍將延續平穩恢復態勢，預計全年社會消費品零售總額有望達到44萬億元。總體而言，中國消費市場潛力巨大，升級勢頭明顯，消費復甦基礎仍然穩健。未來隨著一系列促消費政策將持續落地，消費潛力有望進一步釋放。

恆大事件對金融行業的外溢性可控

關於金融風險，文章談到，要穩妥處理好個別企業的風險問題。守牢安全底線，要處理好穩增長和防風險的關係。與此同時，積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。就當前整個房地產市場而言，合理的資金需求正在得到滿足，風險總體可控，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

人行行長易綱近日稱，恆大風險是個案風險，要避免恆大的風險傳染至其他房地產企業和金融部門；恆大事件對金融行業的外溢性可控，有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。

既在意料之中又在意料之外。中國周末宣布將在部分地區開展房地產稅改革試點，意料之外的是此前一直強調要「立法先行」，是次突然變為期限五年的改革試點，突現各界對該稅的推出仍存較大分歧。

房地產稅試點哪些城市大熱？如何徵收？ 市場這樣預測

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全國人大常委會授權國務院展開房地產税改革試點

新華社稱，在調控工具充沛的情況下，經濟增速再快一點非不能也，面對經濟下行挑戰，中央保持戰略定力，堅決不搞「大水漫灌」，採取持續推進綠色低碳發展、減少對房地產和債務依賴等舉措，釋放出不走粗放增長老路、堅定邁向高質量發展的政策訊號。

文章還表示，當前，一些區域性金融風險隱患仍然存在。這些風險的處置與化解尤需地方政府壓實責任，防止地方財政風險、行業風險、區域經濟風險向金融風險轉移，著力改善地方信用環境和金融生態，助力中小金融機構深化改革、增強內生動力。

責任編輯：尹航

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