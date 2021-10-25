【內地疫情】昨增38宗本土感染 內蒙古額濟納旗禁足抗疫

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（24日）新增38宗本土感染個案，包括35宗本土確診及3宗本土無症狀感染，分布在9省區市。本輪疫情重災區的內蒙古阿拉善盟額濟納旗，今日（25日）起對居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。

據國家衛健委通報，內地昨日新增39宗新冠肺炎確診病例，4宗為境外輸入，35宗為本土病例。新增的本土確診病例當中，內蒙古佔最多，有19宗，貴州、甘肅各4宗，北京、河北、湖南、陝西各2宗。

當日新增3宗無症狀感染，北京、四川、雲南各有1宗。

京打牌群組7人確診

本輪疫情以來，內蒙古額濟納旗累計有43宗確診病例，當地防控工作指揮部昨晚發布通告指，當前額濟納旗新冠病毒感染肺炎疫情傳播迅速，危害性大，今起將對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。

另外，北京昌平區累計有10宗確診病例，7名共同打牌的人士確診，當中最先確診的兩人曾到額濟納旗旅遊，返京後有喉嚨病、發燒等症狀，但仍外出就餐、邀請多人到居所打麻雀，兩人已被刑事立案偵查。

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責任編輯：林佩怡

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