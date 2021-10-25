【中國經濟】高盛下調中國明年GDP增長預測至5.2%

高盛集團表示，隨著當局堅持降低房地產行業債務等長期政策目標，中國明年經濟可能增長5.2%，低過之前預測的5.6%。

高盛認為，房地產去槓桿等長期政策方向保持不變，最新是部分地區開展房地產稅改革試點，就是證據。

該行報告指出，中國第三季GDP增長轉弱、通脹加速是政策驅動，可能是暫時現象，預計第四季經濟按季增長加速，按年增速料將放緩至3.1%。

受限電限產、房地產放緩、新冠疫情等影響，中國第三季經濟按年增長「破5」至4.9%。

中國經濟「滯脹」憂慮升溫 四季度GDP或續放緩

房地產稅試點哪些城市大熱？如何徵收？ 市場這樣預測

此前，美銀美林報告指出，基準情形下，預計中國今年經濟增速料降至7.7%，明年進一步放緩至4%。花旗早前亦將中國明年經濟增長預測，由5.5%降至4.9%。

官媒派定心丸

另一邊廂，中國官員、官媒派定心丸。中國人民銀行行長易綱日前表示，預計中國經濟全年增速在8%左右。據彭博經濟研究測算，要做到這一點，本季經濟只需要增長3.9%。

新華社昨晚發布文章「十問中國經濟」，指在多重風險挑戰下，中國經濟「穩」的特徵依然鮮明，完全有能力也有條件實現今年經濟社會發展目標，中國經濟長期向好的大勢不會改變。而中央將今年經濟增長目標定於6%以上。

易綱：復甦軌道無改變 預計中國全年經濟增長8%

新華社十問中國經濟 指「穩住並擴內需更為關鍵」

責任編輯：林佩怡

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