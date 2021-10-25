中國恢復聯合國合法席位50周年 習近平：堅持合作開放 不搞封閉對抗

國家主席習近平今日在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議。他表示，世界百年未有之大變局加速演進，我們應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。

習近平：國家所走的道路要符合國情

50年前的今天，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

習近平回顧過去的50年，指中國人民開啟了改革開放歷史新時期，成功開創和發展中國特色社會主義，不斷解放和發展社會生產力，不斷提高生活水平，實現了從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破。中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義；始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國同聯合國合作日益深化。

他表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，和平發展進步力量不斷增長。我們應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。

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習近平說，一個國家走的道路行不行，關鍵要看是否符合本國國情，是否順應時代發展潮流，能否帶來經濟發展、社會進步、民生改善、社會穩定，能否得到人民支持和擁護，能否為人類進步事業作出貢獻。推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，不是以一種文明代替另一種文明，而是不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家在國際事務中利益共生、權利共享、責任共擔，形成共建美好世界的最大公約數。

習近平還強調加強合作，指共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題。地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等全球性問題正擺在國際社會面前，只有形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效加以應對。

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責任編輯：尹航

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