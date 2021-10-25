網民發佈陝西煤價上漲謠傳遭行拘 警方：對保供穩價造成惡劣影響

據國家發改委消息，有網民日前在微信朋友圈散布「榆林市部分煤礦當晚煤價每噸上漲100元（人民幣，下同）」的信息，相關煤礦報案后，經公安機關立案調查核實，該信息系虛假消息，榆林市公安局榆陽分局已將虛構事實擾亂公共秩序的郭某衛依法行政拘留。近日發改委工作組開展煤炭價格專項調查，多地煤價回落。

據榆林網警發佈通告，10月19日，網名為「中國夢」「高小軍」「 成大器」等網民陸續在微信朋友圈發佈「榆林市部分煤礦當晚煤價每噸上漲100元」的虛假銷售信息。對此，榆林市公安局榆陽分局第一時間介入調查核實。

通告稱，經查：上述網民在不知礦煤炭真實價格的情況下，擅自在朋友圈發佈「煤價12點后漲100」的信息，並製作成小視頻，標註「煤荒了」等內容進行大肆渲染，隨後引發不知真相的網民轉載轉發。目前，榆林市公安局榆陽分局已將虛構事實擾亂公共秩序的郭某衛依法行政拘留。

榆林市公安局榆陽分局表示，關於「榆林市部分煤礦當晚煤價每噸上漲100元」的信息純屬謠傳，系個別人員受利益驅使故意擾亂市場秩序行為，對煤炭供保穩價造成了惡劣的影響。

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多措並舉管控煤價

近期煤價變化備受關注，10月24日晚，國家發展改革委連發四文介紹相關情況。具體看，包括國家發展改革委派出多個調查組，實地開展煤炭價格成本專項調查；煤炭主產區坑口煤價明顯下降；重點煤炭企業以實際行動積極穩價；晉陝蒙多措並舉增產增供，市場煤價理性回歸。

據《證券日報》，山西、陝西及內蒙古等主要煤炭生產區的相關部門，相繼印發文件，明確要求煤炭企業逐步降低銷售價格；市場信息反映，近日大同、朔州、蒙東、鄂爾多斯、榆林及銅川等地多處煤礦，主動降低煤炭銷售價格，降幅在每噸100元以上，最高降價達每噸360元人民幣。

責任編輯：袁瑋婧

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