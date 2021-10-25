【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改

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內媒：發改委召集部分房企 明日在京開會
全國人大常委會日前授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，外界關注對市場有何衝擊。官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，國家不會出台可能導致樓市「崩潰」的激進稅改。
胡錫進表示，房地產稅改革試點有4點重要信息：
第一，國家徵收房地產稅的決心已下，是一次重大利益關係調整，難度大，但推動試點是開弓沒有回頭箭，5年後將趨利避害，制定相關稅法，決不會虎頭蛇尾，不了了之
第二，國家推行房地產稅的實施步驟謹慎，力求合理穩妥。之前已有上海、重慶等地試點，但這次正式擴大試點，並為規定5年較長期限。另外試點城市將在國務院頒布具體辦法的基礎上各自制定實施細則，而不是施行一個統一方案，意味將充分考慮各地不同情況，通過廣泛試點探尋共性，推動居住正義
第三，房地產稅難點是城市中產家庭，非常富裕的家庭有承受力，低收入家庭受到影響不大。各試點城市制定細則如何做到公平公正，讓中產家庭都能承受，而且讓大家都相信並能較快感受到房地產稅帶來的綜合正面效果，將是試點成功關鍵所在
第四，國家下決心進入試點階段，自是出於推動經濟和社會進步的通盤設計。堅信國家會堅定不移讓這項改革更有效調動全社會的積極性，而不是削弱；它要促進房地產市場健康有序發展，而不會讓對國民經濟如此重要的這個市場走向蕭條；它要為共同富裕多增加一個槓桿，但決非想從房地產下刀「殺富濟貧」。
籲年輕人莫等樓價斷崖式下跌才入市 「那一幕決不會出現」
他呼籲用平常心來對待房地產稅開徵前景，指房子多的人家，享受了國家社會提供的更多公共服務，理應多貢獻一點稅收。
至於尚無樓的年輕人，他認為該買樓還是按計劃去買，稍微等等看看風向可以，但無需一等再等，非要等到樓價因房地產稅開徵而斷崖式下跌。「我可以肯定說，那一幕決不會出現，國家不會允許那樣的情況出現，不會出台可能導致房市『崩潰』的激進稅改。」
責任編輯：林佩怡
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