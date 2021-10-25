【房地產稅】胡錫進：不會出台或致樓市「崩潰」的激進稅改

全國人大常委會日前授權國務院在部分地區開展房地產稅改革試點，外界關注對市場有何衝擊。官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，國家不會出台可能導致樓市「崩潰」的激進稅改。

胡錫進表示，房地產稅改革試點有4點重要信息：

第一，國家徵收房地產稅的決心已下，是一次重大利益關係調整，難度大，但推動試點是開弓沒有回頭箭，5年後將趨利避害，制定相關稅法，決不會虎頭蛇尾，不了了之

第二，國家推行房地產稅的實施步驟謹慎，力求合理穩妥。之前已有上海、重慶等地試點，但這次正式擴大試點，並為規定5年較長期限。另外試點城市將在國務院頒布具體辦法的基礎上各自制定實施細則，而不是施行一個統一方案，意味將充分考慮各地不同情況，通過廣泛試點探尋共性，推動居住正義

第三，房地產稅難點是城市中產家庭，非常富裕的家庭有承受力，低收入家庭受到影響不大。各試點城市制定細則如何做到公平公正，讓中產家庭都能承受，而且讓大家都相信並能較快感受到房地產稅帶來的綜合正面效果，將是試點成功關鍵所在

第四，國家下決心進入試點階段，自是出於推動經濟和社會進步的通盤設計。堅信國家會堅定不移讓這項改革更有效調動全社會的積極性，而不是削弱；它要促進房地產市場健康有序發展，而不會讓對國民經濟如此重要的這個市場走向蕭條；它要為共同富裕多增加一個槓桿，但決非想從房地產下刀「殺富濟貧」。